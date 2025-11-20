 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 65 украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 20 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 65 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили в Воронежской области — 18 БПЛА, еще 16 пришлись на Рязанскую область. 14 беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, семь — над Тульской, а четыре над Брянской. Три дрона были перехвачены в Липецкой области, два — в Тамбовской и один в Крыму.

Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в двух областях России
Политика
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Ночью 20 ноября аэропорты Пензы и Ульяновска на более чем три с половиной часа приостанавливали полеты. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявлял на территории региона беспилотную опасность и план «Ковер». Об их отбое он сообщил ранним утром.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА Минобороны ПВО
