Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 65 украинских дронов
В ночь на 20 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 65 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов сбили в Воронежской области — 18 БПЛА, еще 16 пришлись на Рязанскую область. 14 беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, семь — над Тульской, а четыре над Брянской. Три дрона были перехвачены в Липецкой области, два — в Тамбовской и один в Крыму.
Ночью 20 ноября аэропорты Пензы и Ульяновска на более чем три с половиной часа приостанавливали полеты. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявлял на территории региона беспилотную опасность и план «Ковер». Об их отбое он сообщил ранним утром.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит
Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича
Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США
Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления
Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях