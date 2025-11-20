Заподозренная в шпионаже экс-мэр на Филиппинах получила пожизненный срок

Филиппинский суд признал бывшего мэра Бамбана Алису Го виновной в торговле людьми и приговорил к пожизненному заключению за участие в создании мошеннического центра, нацеленного на иностранцев, сообщает Bloomberg. Го не признала вину.

Приговор, как отмечает агентство, вынесен на фоне обеспокоенности лидеров стран Юго-Восточной Азии по поводу роста киберпреступности и онлайн-мошенничества, совершаемых транснациональными преступными группировками.

Полиция Индонезии арестовала Элис Го 4 сентября по запросу филиппинских властей после того, как ей аннулировали паспорт и внесли в базу Интерпола. Го занимала пост мэра с 2022 года и попала в поле зрения правоохранительных органов в марте 2024-го. В ходе рейда выяснилось, что филиппинский офшорный игровой оператор (POGO, создают онлайн-казино и букмекерские сайты для иностранцев), расположенный в городе, использовался преступной группировкой, удерживавшей около 700 человек и заставлявшей их заниматься мошенничеством.

Оказалось, что земля и комплекс были записаны на Го, хотя она утверждала, что продала их до выборов. Также полиция обнаружила подделку документов и ложь о возрасте: на самом деле 38-летняя Го — 34-летняя Го Хуапин, переехавшая с родителями из Китая в 2003 году. Сенатор Риса Онтиверос, возглавлявшая расследование, предположила, что экс-мэр могла быть китайской шпионкой.

В конце июня 2024 года Го перестала посещать сенатские слушания, сбежав из страны через Куала-Лумпур и Сингапур. 18 августа она прибыла в Индонезию, где была арестована.