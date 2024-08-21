Президент Филиппин пообещал уволить допустивших побег китайской шпионки

21 августа президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший пообещал, что «полетят головы» после того, как Элис Лил Го, подозреваемой в масштабном мошенничестве и шпионаже на Китай, удалось сбежать из страны. Подробнее — в статье РБК

Элис Го (Фото: Alice Guo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился, чтобы МИД страны аннулировал паспорт Элис Лил Го, в прошлом мэра города Бамбан и, возможно, агента китайских спецслужб, Маркос-младший написал в соцсети X (бывший Twitter), что побег Го из страны «обнажил коррупцию, которая ослабляет нашу систему правосудия и подрывает доверие общества». «Позвольте мне быть честным: полетят головы, — пообещал филиппинский лидер. — Мы найдем виновных, которые предали доверие народа и способствовали ее бегству. Полномасштабное расследование уже ведется, и виновные будут отстранены от должности и понесут ответственность по всей строгости закона».

Как мэр провинциального городка попала в поле зрения правоохранительных органов

Все началось с того, что в конце марта полицейское подразделение, занимающееся борьбой с организованной преступностью, провело рейд на территории одного из филиппинских офшорных игровых операторов (POGO) в городке Бамбан (провинция Тарлак) с населением около 80 тыс. человек. Деятельность таких компаний, владеющих онлайн-казино и букмекерскими сайтами, ориентированными на пользователей из других стран, достигла расцвета при прежнем президенте Филиппин Родриго Дутерте, однако после победы на выборах Маркоса-младшего в мае 2022 года POGO лишились прежнего привилегированного положения. Более того, власти, допуская, что в некоторых случаях эти компании — лишь прикрытие для организованных преступных группировок, начали их регулярно проверять.

Рейд в Бамбане подтвердил, что находившееся там онлайн-казино — лишь ширма для криминальных структур, которые насильно удерживали около 700 человек, принуждая их заниматься мошенничеством в Сети, а именно создавать фейковые аккаунты, знакомиться с потенциальными жертвами, создавать иллюзию романтических отношений и выманивать деньги, в частности убеждая вложить их в подставные компании. Среди занимавшихся этой деятельностью и освобожденных полицией оказалось 202 гражданина КНР и 73 представителя других стран. Комплекс, где они были заперты, располагался неподалеку от местной мэрии, занимал территорию в 8 гектаров и напоминал небольшой город, отмечает Би-Би-Си — в нем были виллы, продуктовый магазин, склад, бассейн и даже винный погреб. Кроме того, полицейские обнаружили потайную комнату, где можно было укрыться от непрошеных гостей, и три подземных туннеля.

Оказалось также, что земля, на которой располагался комплекс, наполовину принадлежит местному мэру, 38-летней Элис Лил Го. На нее был записан и найденный на территории автомобиль, а также пустой земельный участок, куда вел один из потайных ходов. Го, впрочем, заявила, что давно продала и землю, и автомобиль и не имеет никакого отношения к мошенникам и торговле людьми. «Я не настолько могущественная. Я всего лишь простой гражданин из небольшого муниципалитета. У меня нет таких связей», — утверждала Го.

The Guardian пишет, что Го активно вела социальные сети и создавала впечатление веселого и дружелюбного человека. В видеоролике на YouTube она играла со своим шпицем, рассказывала о любимом бренде шампуней и признавалась, что ее любимый цвет — розовый. Его же Го выбрала для своей предвыборной кампании двумя годами раньше.

В мае начались сенатские слушания по ее делу, и уже в июне ее и двух других городских чиновников временно отстранили от должностей. А в ходе расследования власти наткнулись на нестыковки в биографии Го — оказалось, что она совсем не та, за кого себя выдавала.

Почему Го заподозрили в работе на китайскую разведку

Элис Го утверждала, что родилась 12 июля 1986 года в городе Тарлаке (столице провинции) в результате связи между женатым китайцем и филиппинкой, которая работала в его доме прислугой. Мать якобы бросила ее в раннем возрасте, и девочка росла на ферме под Бамбаном, где вела довольно замкнутый образ жизни, стесняясь своего происхождения. Образование она будто бы получила домашнее. Свидетельство о рождении Го было оформлено, лишь когда ей исполнилось 17 лет, а отец Ангелито Го в нем записан не как китаец, а как филиппинец (никаких соответствующих документом в архивах найдено не было).

Указанной же в документе матери женщины филиппинки Амелии Лил кажется, и вовсе не существует: на человека с подобным именем не нашлось ни свидетельства о рождении, ни свидетельства о заключении брака, ни свидетельства о смерти. Го утверждала, что у нее есть единокровные брат и сестра — их сертификаты о рождении властям удалось найти, и в них везде в качестве матери вписана все та же Амелия Лил. Но указанная в документах дата заключения брака родителей у всех троих детей отличается.

Отсутствие документов, подтверждающих существование Амелии Лил, ставит под вопрос филиппинское гражданство Го: она получила его на основании происхождения матери, как предусмотрено конституцией Филиппин 1987 года. Если же ее мать не была филиппинкой, то гражданство она получила незаконно и не имела права баллотироваться на выборные должности. Сомнений добавляет тот факт, что Го зарегистрировалась в качестве избирателя лишь в 2021 году, когда ей по документам было 35 лет, а уже в 2022-м победила на выборах мэра Бамбана.

На слушанияъ в сенате Элис Го не смогла толком ответить на вопросы о своем детстве и говорила противоречивые вещи о полученном ею образовании. «Я знаю всех политиков в Тарлаке, но никто не знает ее. Мы озадачены: откуда она вообще взялась?» — поделился с журналистами сомнениями президент Филиппин в середине мая, допустив, что опальный мэр может представлять угрозу для национальной безопасности. Сенатор Риса Онтиверос, возглавлявшая расследование по этому делу, пошла дальше и предположила, что Го может быть китайской шпионкой.

Подозрения властей подкрепил тот факт, что при открытии одного из своих банковских счетов Го указала в качестве матери некую Вэнь И Линь Лил. Женщина с именем Линь Вэнь И числится в учредительных документах большинства семейных бизнесов Го. Сама она утверждает, что это бывшая соседка и бизнес-партнер отца, и настаивает, что ее биологическая мать — Амелия Лил.

18 июня филиппинский сенатор Шервин Гатчалян поделился ошеломительным выводом: судя по данным панели инвестиций и иммиграционного бюро, Элис Лил Го в действительности может быть гражданкой КНР Го Хуа Пин, которая родилась 31 августа 1990 года и въехала на Филиппины 12 января 2003 года в возрасте 13 лет вместе со своей семьей по специальной инвесторской резидентской визе. В визовых документах матерью Го Хуа Пин также указана Линь Вэнь И. Совпали и отпечатки пальцев Элис Лил Го и Го Хуа Пин.

Затем Национальное бюро расследований (NBI) Филиппин обнаружило другую женщину с именем Элис Лил Го с той же датой рождения, что мэр Бамбана указывала в своих документах — 12 июля 1986 года. Онтиверос предположила, что около 10 лет назад Элис Го могла украсть чужую личность, чтобы затем баллотироваться на государственную должность.

Как Го удалось бежать из Филиппин

С конца июня Го перестала появляться на слушаниях в сенате, ссылаясь то на плохое самочувствие, то на психологическую травму, то на поступающие ей угрозы. 10 июля апелляционный суд заморозил 90 связанных с Го счетов, а 13 июля сенат выдал ордер на ее арест. Спустя месяц женщину официально сняли с должности мэра.

Однако 19 августа стало известно, что Го удалось покинуть страну еще 18 июля. Она вылетела в Куала-Лумпур, а оттуда отправилась в Сингапур. 18 августа она села на паром из Сингапура в Индонезию. Эту информацию Reuters подтвердил индонезийский чиновник на условиях анонимности. Собеседник отказался уточнять, по-прежнему ли Го находится в Индонезии.

Все эти передвижения Го, вероятно, осуществляла по своему филиппинскому паспорту. Как беглому мэру удалось покинуть страну, когда она находилась в розыске, остается неизвестным — иммиграционное бюро уверяет, что у него нет данных о пересечении Го государственной границы, но есть подтверждения ее въезда в Малайзию, Сингапур и Индонезию.

Между Филиппинами и Индонезией действует договор об экстрадиции, отмечает издание The Strait Times. Плюс обе страны, также как Малайзия и Сингапур, состоят в Интерполе, и в случае выдачи этой организацией «красного уведомления» на определение местонахождения и арест преступника обязаны оказать содействие в его поимке. Филиппинские власти уже передали паспортные данные Элис Го в Интерпол.