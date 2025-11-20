 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп анонсировал встречу с новым мэром Нью-Йорка в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 21 ноября, примет в Белом доме нового мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани.

«Мэр Нью-Йорка-коммунист Зоран «Кваме» Мамдани попросил о встрече. Мы договорились, что эта встреча состоится в Овальном кабинете в пятницу, 21 ноября», — написал Трамп в соцсети Truth Social. «Более подробная информация будет позже», — добавил он.

Это будет первая встреча Трампа и Мамдани после победы последнего на выборах, отмечает Bloomberg. В Белом доме стороны обсудят будущее сотрудничество.

В ноябре на выборах мэра Нью-Йорка сенсационную победу одержал 34-летний демократический социалист, член законодательного собрания штата Зохран Мамдани. Он обещал избирателям бесплатные и быстрые автобусы, сеть муниципальных продуктовых магазинов, всеобщее дошкольное образование и заморозку арендной платы для почти 2 млн горожан, живущих в квартирах с регулируемой рентой.

Мамдани станет первым мусульманином и политиком южноазиатского происхождения на посту мэра Нью-Йорка.

После победы Мамдани Трамп заявил: «Вчера вечером в Нью-Йорке мы немного потеряли суверенитет. Но мы с этим разберемся. Не беспокойтесь». До этого президент пригрозил сократить финансирование города в случае избрания социалиста. Мамдани, в свою очередь, в ходе избирательной кампании назвал Трампа «угрозой демократии».

Позднее, 18 ноября, избранный мэр Нью-Йорка заявил, что договаривается с Трампом о встрече. «Моя команда обратилась в Белый дом, чтобы выполнить обещание, которое я дал жителям Нью-Йорка в ходе этой кампании», — сообщил Мамдани.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп США Нью-Йорк Зохран Мамдани Белый дом
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
