Трамп анонсировал встречу с новым мэром Нью-Йорка в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 21 ноября, примет в Белом доме нового мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани.

«Мэр Нью-Йорка-коммунист Зоран «Кваме» Мамдани попросил о встрече. Мы договорились, что эта встреча состоится в Овальном кабинете в пятницу, 21 ноября», — написал Трамп в соцсети Truth Social. «Более подробная информация будет позже», — добавил он.

Это будет первая встреча Трампа и Мамдани после победы последнего на выборах, отмечает Bloomberg. В Белом доме стороны обсудят будущее сотрудничество.

В ноябре на выборах мэра Нью-Йорка сенсационную победу одержал 34-летний демократический социалист, член законодательного собрания штата Зохран Мамдани. Он обещал избирателям бесплатные и быстрые автобусы, сеть муниципальных продуктовых магазинов, всеобщее дошкольное образование и заморозку арендной платы для почти 2 млн горожан, живущих в квартирах с регулируемой рентой. Мамдани станет первым мусульманином и политиком южноазиатского происхождения на посту мэра Нью-Йорка.

После победы Мамдани Трамп заявил: «Вчера вечером в Нью-Йорке мы немного потеряли суверенитет. Но мы с этим разберемся. Не беспокойтесь». До этого президент пригрозил сократить финансирование города в случае избрания социалиста. Мамдани, в свою очередь, в ходе избирательной кампании назвал Трампа «угрозой демократии».

Позднее, 18 ноября, избранный мэр Нью-Йорка заявил, что договаривается с Трампом о встрече. «Моя команда обратилась в Белый дом, чтобы выполнить обещание, которое я дал жителям Нью-Йорка в ходе этой кампании», — сообщил Мамдани.