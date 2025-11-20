Спрос на подработку вырос для менеджеров, работников ТЦ и курьеров

Все о карьере: как найти и сохранить работу

Спрос на подработку в России в 2025 году особенно вырос для менеджеров по работе с клиентами, работников торговых центров и курьеров, говорится в исследовании сервиса «Авито Подработка», эксперты которого проанализировали данные за первые 10 месяцев 2025 года (результаты исследования есть у РБК).

Частичная занятость для менеджеров по сравнению с прошлым годом предлагалась почти в два раза чаще (+91%), а средний доход составил 42 328 руб. в месяц за неполную занятость. Работников торгового центра искали на 66% чаще, среднее вознаграждение составило 21 917 руб. в месяц, а для курьеров предложения увеличились на 49%, с доходом 50 757 руб. в месяц на подработке.

При этом реальные заработки зависят от количества смен, специфики задач, опыта исполнителя и региона, поэтому могут отличаться от средних показателей, объяснили эксперты.

Первое место в рейтинге регионов, где чаще всего искали исполнителей на подработку, заняла Магаданская область. Там бизнес предлагал частичную занятость почти в 2,4 раза чаще (+136%), чем в 2024 году, а исполнители могли получать 47 136 руб. в месяц при неполной занятости. Второе место заняла Еврейская автономная область с приростом предложений о подработке в 121% и предлагаемым вознаграждением в размере 49 115 руб. в месяц, третье — Кабардино-Балкария с показателями в +111% и 42 058 руб. в месяц.

Как пояснил директор «Авито Подработки» Сергей Яськин, бизнес в регионах все чаще обращается к формату временной занятости, что преимущественно касается сфер обслуживания и логистики. Там, по словам эксперта, нужно быстро найти человека на смену.

«Кроме того, в целом за январь—октябрь 2025-го количество откликов исполнителей на предложения о подработке выросло в 1,6 раза (+57%). Это говорит о том, что россияне все чаще выбирают формат временной занятости: такой формат удобен не только как дополнительный способ заработка, но и как возможность самостоятельно определять свой рабочий график, совмещая подработку с другими делами», — резюмировал Яськин.

В конце сентября сервис «Авито Подработка» сообщил, что у 44% работающих россиян есть подработка.

Регулярно занимаются еще одной работой для получения дополнительного заработка около 19% опрошенных. При этом около 33% участников опроса рассказали, что планируют искать дополнительный источник дохода. В среднем подрабатывающие россияне откладывают с подработки 16 750 руб/мес.