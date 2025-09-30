 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Все о карьере: как найти и сохранить работу⁠,
0

Более 40% работающих россиян признались в подработке на стороне

Сюжет
Все о карьере: как найти и сохранить работу
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Среди работающих россиян 44% уже имеют подработку, выяснил сервис «Авито Подработка» (результаты исследования есть у РБК).

Регулярно занимаются еще одной работой для получения дополнительного заработка около 19% опрошенных. При этом около 33% участников опроса рассказали, что планируют искать дополнительный источник дохода.

В опросе участвовали 7 тыс. работающих россиян.

Из тех, кто уже подрабатывает, почти треть (32%) считают, что смогут накопить на свою финансовую цель за один — три месяца, практически столько же (30%) планируют копить более полугода. Еще 27% респондентов с подработкой рассчитывают накопить на желаемую покупку за период от четырех до шести месяцев.

В среднем подрабатывающие россияне откладывают с подработки 16 750 руб/мес. Больше всего получается откладывать у работников такси и пассажирских перевозок — в среднем 25 850 руб/мес, специалистов в сфере управления персоналом — 23 675 руб/мес, работников автомобильного бизнеса — 21 390 руб/мес и у специалистов в сфере строительства — 20 370 руб/мес.

На что копят россияне с помощью подработки (множественные ответы):

  • 51% — на улучшение жилищных условий;
  • 44% — на покупку крупной бытовой техники, электроники или мебели;
  • 42% — на накопления и инвестиции;
  • 40% — на отпуск;
  • 34% — на обновление гардероба;
  • 29% — на подарки близким.

В среднем люди на подработке готовы уделять ей 12 часов в неделю.

Россияне рассказали, сколько получают на подработках
Общество
Фото:Размик Закарян / URA.RU / Global Look Press

В мае 2025 года участники аналогичного опроса рассказали, что в среднем им удается заработать дополнительные 20% от всего дохода:

  • 10% получают от подработок 43% опрошенных;
  • от 11 до 30% — 36% опрошенных;
  • до 50% — 13%;
  • более 50% — 8%.

Исследование показало тогда, что наибольшей популярностью у россиян пользуется подработка там, где не нужны узкопрофильные навыки и получается совмещать с основной работой. При этом молодежь в возрасте 18–24 лет чаще получает дополнительный доход в IТ: в техподдержке, наборщиками текстов и в других специальностях. Россияне постарше, от 25 до 54 лет, занимаются строительством (в среднем 16%): разнорабочими или помощниками строителей. Для россиян в возрасте 55–64 лет частой сферой подработки стали бухгалтерия и финансы (10%). Сферу образования и науки выбирают чаще респонденты старше 65 лет (15%).

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
зарплата доходы работа Исследование Avito удаленная работа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Военные ночью перехватили 81 дрон над пятью регионами России Политика, 07:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:18
Два человека погибли на Кубе в результате урагана «Имельда» Общество, 07:16
Москвичам пообещали ясную погоду в последний день сентября Общество, 07:09
В российских компаниях начались сокращения. Кого уволят первымПодписка на РБК, 07:00
Бизнес нарастил спрос на переезд в Россию, чтобы успеть к «дедлайну»Подписка на РБК, 07:00
Три населенных пункта под Волгоградом остались без света из-за дронов Политика, 07:00
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Полиция Норвегии получила сообщение о дроне на газовом месторождении Политика, 06:37
Более 40% работающих россиян признались в подработке на стороне Общество, 06:00
SpaceX раскрыла дату нового полета Starship Технологии и медиа, 05:59
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 05:57
В Госдуме сообщили о краже мошенниками денег в дни рождения Общество, 05:54
Три пожара возникло из-за дронов в Ростовской области Политика, 05:52
С актера Петренко решили принудительно взыскать более ₽1,3 млн Общество, 05:29