Более 40% работающих россиян признались в подработке на стороне

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Среди работающих россиян 44% уже имеют подработку, выяснил сервис «Авито Подработка» (результаты исследования есть у РБК).

Регулярно занимаются еще одной работой для получения дополнительного заработка около 19% опрошенных. При этом около 33% участников опроса рассказали, что планируют искать дополнительный источник дохода.

В опросе участвовали 7 тыс. работающих россиян.

Из тех, кто уже подрабатывает, почти треть (32%) считают, что смогут накопить на свою финансовую цель за один — три месяца, практически столько же (30%) планируют копить более полугода. Еще 27% респондентов с подработкой рассчитывают накопить на желаемую покупку за период от четырех до шести месяцев.

В среднем подрабатывающие россияне откладывают с подработки 16 750 руб/мес. Больше всего получается откладывать у работников такси и пассажирских перевозок — в среднем 25 850 руб/мес, специалистов в сфере управления персоналом — 23 675 руб/мес, работников автомобильного бизнеса — 21 390 руб/мес и у специалистов в сфере строительства — 20 370 руб/мес.

На что копят россияне с помощью подработки (множественные ответы):

51% — на улучшение жилищных условий;

44% — на покупку крупной бытовой техники, электроники или мебели;

42% — на накопления и инвестиции;

40% — на отпуск;

34% — на обновление гардероба;

29% — на подарки близким.

В среднем люди на подработке готовы уделять ей 12 часов в неделю.

В мае 2025 года участники аналогичного опроса рассказали, что в среднем им удается заработать дополнительные 20% от всего дохода:

10% получают от подработок 43% опрошенных;

от 11 до 30% — 36% опрошенных;

до 50% — 13%;

более 50% — 8%.

Исследование показало тогда, что наибольшей популярностью у россиян пользуется подработка там, где не нужны узкопрофильные навыки и получается совмещать с основной работой. При этом молодежь в возрасте 18–24 лет чаще получает дополнительный доход в IТ: в техподдержке, наборщиками текстов и в других специальностях. Россияне постарше, от 25 до 54 лет, занимаются строительством (в среднем 16%): разнорабочими или помощниками строителей. Для россиян в возрасте 55–64 лет частой сферой подработки стали бухгалтерия и финансы (10%). Сферу образования и науки выбирают чаще респонденты старше 65 лет (15%).