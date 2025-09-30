Более 40% работающих россиян признались в подработке на стороне
Среди работающих россиян 44% уже имеют подработку, выяснил сервис «Авито Подработка» (результаты исследования есть у РБК).
Регулярно занимаются еще одной работой для получения дополнительного заработка около 19% опрошенных. При этом около 33% участников опроса рассказали, что планируют искать дополнительный источник дохода.
В опросе участвовали 7 тыс. работающих россиян.
Из тех, кто уже подрабатывает, почти треть (32%) считают, что смогут накопить на свою финансовую цель за один — три месяца, практически столько же (30%) планируют копить более полугода. Еще 27% респондентов с подработкой рассчитывают накопить на желаемую покупку за период от четырех до шести месяцев.
В среднем подрабатывающие россияне откладывают с подработки 16 750 руб/мес. Больше всего получается откладывать у работников такси и пассажирских перевозок — в среднем 25 850 руб/мес, специалистов в сфере управления персоналом — 23 675 руб/мес, работников автомобильного бизнеса — 21 390 руб/мес и у специалистов в сфере строительства — 20 370 руб/мес.
На что копят россияне с помощью подработки (множественные ответы):
- 51% — на улучшение жилищных условий;
- 44% — на покупку крупной бытовой техники, электроники или мебели;
- 42% — на накопления и инвестиции;
- 40% — на отпуск;
- 34% — на обновление гардероба;
- 29% — на подарки близким.
В среднем люди на подработке готовы уделять ей 12 часов в неделю.
В мае 2025 года участники аналогичного опроса рассказали, что в среднем им удается заработать дополнительные 20% от всего дохода:
- 10% получают от подработок 43% опрошенных;
- от 11 до 30% — 36% опрошенных;
- до 50% — 13%;
- более 50% — 8%.
Исследование показало тогда, что наибольшей популярностью у россиян пользуется подработка там, где не нужны узкопрофильные навыки и получается совмещать с основной работой. При этом молодежь в возрасте 18–24 лет чаще получает дополнительный доход в IТ: в техподдержке, наборщиками текстов и в других специальностях. Россияне постарше, от 25 до 54 лет, занимаются строительством (в среднем 16%): разнорабочими или помощниками строителей. Для россиян в возрасте 55–64 лет частой сферой подработки стали бухгалтерия и финансы (10%). Сферу образования и науки выбирают чаще респонденты старше 65 лет (15%).
