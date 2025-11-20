 Перейти к основному контенту
Путин заступился за работников Сбера, признанных ИИ «неэффективными»

Сбербанк SBER ₽299,44 Купить

Президент Владимир Путин заявил, что не существует неэффективных сотрудников, подчеркнув, что ответственность за их работу лежит на руководстве. Так он ответил на слова главы «Сбербанка» Германа Грефа о сокращениях персонала кредитной организации, признанного ИИ «неэффективным».

«Нет неэффективных сотрудников, есть сотрудники, с которыми вы плохо работали», — сказал Путин. Греф согласился с этим, отметив, что любые проявления неэффективности в организации отражают и его ответственность как руководителя.

Путин фразой «по лбу как даст» предостерег Грефа от тестов над роботами
Технологии и медиа
Герман Греф и Владимир Путин

В ходе конференции AI Journey Греф сообщил, что до 1 января банк завершит сокращение 20% персонала, которое проводится с помощью ИИ. Кроме того, искусственный интеллект помог выявить неэффективные проекты, которые тоже будут закрыты.

«Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем рабочие места для неэффективных сотрудников. В результате идет высвобождение, в том числе, ресурсов», — объявил Греф.

Полина Дуганова
Владимир Путин искусственный интеллект Сбербанк Герман Греф
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Герман Греф фото
Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
