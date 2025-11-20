Путин заступился за работников Сбера, признанных ИИ «неэффективными»

Президент Владимир Путин заявил, что не существует неэффективных сотрудников, подчеркнув, что ответственность за их работу лежит на руководстве. Так он ответил на слова главы «Сбербанка» Германа Грефа о сокращениях персонала кредитной организации, признанного ИИ «неэффективным».

«Нет неэффективных сотрудников, есть сотрудники, с которыми вы плохо работали», — сказал Путин. Греф согласился с этим, отметив, что любые проявления неэффективности в организации отражают и его ответственность как руководителя.

В ходе конференции AI Journey Греф сообщил, что до 1 января банк завершит сокращение 20% персонала, которое проводится с помощью ИИ. Кроме того, искусственный интеллект помог выявить неэффективные проекты, которые тоже будут закрыты.

«Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем рабочие места для неэффективных сотрудников. В результате идет высвобождение, в том числе, ресурсов», — объявил Греф.