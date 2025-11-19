 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Греф сообщил о сокращении 20% неэффективных сотрудников с помощью ИИ

Путин в ответ на слова Грефа сказал, что не бывает неэффективных сотрудников, а есть те, «с которыми вы плохо работали». Греф согласился, отметив, что неэффективные работников бывают у неэффективных руководителей
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Сбербанк до 1 января завершит сокращение 20% сотрудников, которое проводится с применением искусственного интеллекта, рассказал глава кредитной организации Герман Греф в ходе конференции AI Journey.

«Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем рабочие места для неэффективных сотрудников, в результате идет высвобождение, в том числе и ресурсов», — сказал он.

Находящийся на конференции президент Владимир Путин после этого сказал, что не бывает неэффективных сотрудников. «Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали», — сказал глава государства.

Греф с ним согласился, отметив, что неэффективные сотрудники у неэффективных руководителей. «К сожалению, в этом есть моя доля ответственности», — сказал глава Сбера.

Путин поручил проработать создание штаба по руководству ИИ-отраслью
Технологии и медиа

С начала 2025 года Сбер сократил численность штатных работников на более 13,5 тыс. человек, в июле — сентябре — на 1,4 тыс., писало Frank Media со ссылкой на отчетность банка. Численность работников сокращается стабильно несколько лет, это затрагивает и филиалы, и подразделения, которые обслуживают бэк-офис, и IT-персонала, что связано с внедрением ИИ, говорил изданию зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.

«В целом мы здесь не то, что сокращаем персонал, скорее, просто мы меньше нанимаем, и за счет этого у нас получается естественная текучесть», — объяснял он.

Еще в 2018 году Греф говорил, что внедрение ИИ в Сбербанке позволит сократить работников, занятых рутинными операциями, и речь идет о радикальном сокращении. Больше всего «страдает» от внедрения искусственного интеллекта «среднее звено», указывал тогда глава кредитной организации и отмечал, что на этом уровне сокращено 70% менеджеров. При этом эти люди не покинули банк, а прошли переобучение и занимаются другими направлениями.

Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Герман Греф Владимир Путин искуственный интеллект сокращения Сбербанк
Герман Греф фото
Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
