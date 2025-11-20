 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киевской области сработала ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киевской области работают средства ПВО, сообщает областная военная администрация в телеграм-канале.

Жителей региона призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Ее, согласно сообщениям военной администрации, объявили в Бориспольском районе в 23:19 мск.

Власти Харьковской области сообщили о погибших после взрывов
Политика
Фото:Наталья Шатохина / Global Look Press

В ночь на 19 ноября в регионе также сообщали о работе противовоздушной обороны. Тогда же глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов на фоне сообщений о взрывах заявил о пожарах в Харькове

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Киевская область Украина ПВО
