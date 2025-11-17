Власти Харьковской области сообщили о погибших после взрывов

В Балаклее Харьковской области после взрывов есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

На месте работают подразделения ГСЧС и медики. Синегубов рассказал об одном погибшем и пяти раненых. Глава городской военной администрации Виталий Карабанов позже уточнил, что число погибших выросло до трех, а получивших травмы — до десяти. Девять из них госпитализировали.

Синегубов и Карабанов опубликовали фотографии, на которых видны пожары.

До этого «Суспiльне» сообщало о взрывах в Изюмском районе Харьковской области, где находится Балаклея. Затем городская военная администрация объявила, что Балаклейская община «полностью обесточена».

«Суспiльне» сообщало о взрывах в Одессе и Измаиле Одесской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.