Трамп заявил, что в США снизились цены на индейку, и упомянул Эрдогана

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на индейку в стране упали на 33%, упомянув Турцию, название которой звучит так же, как английское слово, обозначающее эту птицу — turkey. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции, его слова передает Vox.

«Я не хочу, чтобы [турецкий президент Реджеп Тайип] Эрдоган звонил мне и говорил, что «У меня нет падения на 33%». Мы должны заботиться о наших друзьях, у нас есть хорошие друзья», — сказал Трамп в шутку.

Слова Трампа прозвучали в преддверии американского Дня благодарения — праздника, который в стране отмечают в последний четверг ноября. Главным блюдом становится индейка.

Reuters вопреки словам американского президента отмечает, что в США третий год подряд снижаются цены на традиционный ужин ко Дню благодарения благодаря значительным скидкам на индейку. Средняя стоимость ужина в 2025 году составила $55,18, на 5% меньше, чем в 2024-м, и это самый низкий показатель с 2021 года. Средняя стоимость индейки на человека оценивается в $5,52.