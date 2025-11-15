 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Трамп снизил пошлины на говядину, кофе и бананы

Сюжет
Торговая война США
Мера призвана сдержать рост цен на продукты питания в США. CNN отмечает, что указ не освобождает товары от пошлин полностью, например, для мексиканских томатов сохранится ставка в 17%
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал указ о снижении пошлин для некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Мера призвана сдержать рост цен на продукты питания.

Под действие указа попали в том числе кофе, чай, какао, специи, говядина, помидоры, бананы, апельсины и другие товары, которые, по заявлению Белого дома, США не производят в достаточном количестве для удовлетворения внутреннего спроса. Исключения также распространяются на некоторые виды орехов и тропических фруктов.

CNN пишет, что указ не освобождает товары от пошлин полностью. Например, ставка для томатов из Мексики, основного поставщика в США, останется на уровне 17%. Она вступила в силу в июле, когда истек срок торгового соглашения между странами, действовавшего почти 30 лет. 

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Политика
Дональд Трамп

Телеканал отмечает, что с момента вступления Трампа в должность цены на многие товары значительно выросли с момента вступления Трампа в должность, что отчасти связано с пошлинами. Например, в сетябре потребители платили за кофе почти на 20% больше, чем годом ранее. Крупнейший поставщик этой продукции в США - Бразилия, 50-процентные пошлины на ее товары были введены в августе.

Трамп и представители американской администрации отвергают критику в адрес торговой политики президента, но признают необходимость дополнительных мер для снижения высоких цен, которые годами вызывали недовольство избирателей, отмечает Bloomberg.

Ранее на этой неделе администрация объявила о соглашениях с несколькими странами Латинской Америки, в том числе с Аргентиной, Гватемалой, Сальвадором и Эквадором, направленных на снижение стоимости товаров, которые не производятся в США. Вашингтон также договорился о снижении пошлин на товары из Швейцарии до 15% с 39%.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп пошлины продукты США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

