Политика⁠,
0

Посольство России опровергло обвинения главы Минобороны Британии

Джон Хили
Джон Хили (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

России не интересны британские подводные коммуникации, заявления главы Минобороны Великобритании Джона Хили об угрозе, исходящей от российского судна «Янтарь», «вызывают только улыбку», заявили в пресс-службе посольства России в Великобритании.

«Действия нашей страны не затрагивают интересы Соединенного Королевства и не направлены на подрыв его безопасности. Нам не интересны британские подводные коммуникации», — говорится в публикации.

108-метровое судно «Янтарь» официально классифицируется как океанографическое, но западные военные эксперты считают его разведывательным, способным запускать подводные аппараты.

В посольстве отметили, что «русофобский курс» политики Великобритании и «нагнетание милитаристской истерии» стимулируют деградацию европейской безопасности и создают условия для новых опасных ситуаций. Там также призвали королевство воздержаться от «деструктивных шагов», усугубляющих кризис в Европе.

Минобороны Британии обвинило Россию в нацеливании лазеров на пилотов
Политика
Судно &laquo;Янтарь&raquo;

19 ноября в Минобороны Великобритании заявили, что российский корабль «Янтарь» слепил лазерами экипажи самолетов P-8 Poseidon ВВС страны. Британия отправила самолеты для наблюдения за судном. Хили также предупредил российские власти о готовности к любым действиям.

Великобритания заявляла, что российское судно «Янтарь» заметили в британских водах в ноябре 2024-го и январе 2025-го. В начале 2025 года Хили назвал это «очередным примером российской агрессии» и сообщил, что английский флот мониторит активность судна. В ответ российское посольство назвало несостоятельными заявления, что Москва представляет угрозу для подводных коммуникаций.

Анастасия Луценко
Великобритания посольство Россия Минобороны опровержение
