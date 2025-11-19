 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Депутат Горелкин заявил, что YouTube заменят российскими сервисами

Депутат Горелкин: в перспективе видеохостинги России могут заменить YouTube
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что отечественные видеоплатформы полностью вытеснят YouTube с российского рынка в обозримом будущем. Об этом он сообщил на форуме в ТАСС; он объяснил это тем, что YouTube превратился в «оружие пропаганды», активно используемое западными странами в информационной войне.

«YouTube пришел на наш рынок в 2010-х годах и занял монопольное положение. Сегодня мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе полностью заменим YouTube», — сказал парламентарий. Он отметил, что необходимость развития российских цифровых платформ осознали еще в 2014 году после первых санкций и угрозы отключения от SWIFT.

Горелкин подчеркнул, что цифровой суверенитет — «очень дорогое удовольствие», требующее не только инвестиций, но и квалифицированных кадров. По его словам, лидером на внутреннем рынке станет тот сервис, который лучше анализирует поисковые запросы и создает эффективные механизмы мотивации для авторов.

В марте 2022 года YouTube отключил для россиян подписку Premium, а затем приостановил монетизацию для российских авторов. Google также прекратил показ контекстной рекламы в поисковике и на видеохостинге для пользователей из России.

В июле 2024 года в России началось замедление YouTube. Уже в том же месяце пользователи начали массово жаловаться на серьезные проблемы с работой видеохостинга — видео либо не воспроизводились вообще, либо загружались крайне медленно.

Компания Google категорически отрицала свою причастность к ухудшению работы сервиса. В заявлениях компании подчеркивалось, что проблемы с доступом «не являются результатом каких-либо технических неисправностей или действий» со стороны Google. В Роскомнадзоре указывали, что к снижению качества работы сервиса приводит политика компании, выразившаяся в том, что она «ушла из России, предпочтя процедуру банкротства московского офиса и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в наших сетях связи».

