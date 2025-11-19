 Перейти к основному контенту
0

Эрдоган заявил, что Турция «не чувствует зависти» к чужим территориям

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Турция «не чувствует зависти» к чужой территории и уважает независимость каждой страны. Но народ Турции не должен забывать про важность сохранения «духовной родины», заявил президент государства Раджеп Эрдоган на заседании парламентской группы «Партии справедливости и развития».

В своем выступлении Эрдоган подчеркнул, что Турция «не завидовала и не завидует» территориям других государств и уважает независимость каждой страны.

«Однако, как мы видели на примере наших предков, мы не можем позволить себе роскошь отвернуться от духовной родины, человечности и человеческих ценностей <...> Можно провести физические границы для этой любимой страны, но нельзя провести границы для географии наших сердец, нельзя стереть географию наших сердец из памяти этой любимой страны», — заявил политик.

В конце 2024 года глава управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что на Кипре должны признать существование двух отдельных народов и двух отдельных государств. Он также отметил, что Греция должна дать турецкому меньшинству те же права, которыми «пользуется греческое меньшинство в Турции». По его словам, греческие турки хотят «официального признания своих избранных религиозных лидеров и свободы выражения своей этнической идентичности».

В начале года The Jerusalem Post писало о возможности прямой конфронтации Израиля и Турции из-за стремления последней восстановить Османскую империю. В отчете Комитета Нагеля (созданная Израилем в 2024 году комиссия по анализу оборонного бюджета и стратегии безопасности), на которое ссылается агентство, подчеркивается риск того, что Турция объединится с сирийскими группировками и, в частности, начнет вести прокси-войну, наращивая нестабильность в регионе.

В начале этой недели Эрдоган сообщил, что Турция продолжает доставлять гуманитарную помощь в Газу, несмотря на различные задержки со стороны Израиля. После нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, Турция и Сирия выразили поддержку боевикам.

Ранее Reuters также сообщал со ссылкой на источники среди дипломатов одной из стран региона и сирийской оппозиции, что Турция знала о планах сирийских повстанцев по свержению режима Башара Асада в Сирии и дала «молчаливое согласие». Связано это с ужесточением позиции Турции в отношении режима Асада после того, как он несколько раз отверг предложение Эрдогана найти решение замороженного конфликта между странами.

Как писало агентство, в итоге Турция стала влиятельнейшим внешним игроком в Сирии благодаря дислоцированным войскам и связями с командованием повстанцев.

