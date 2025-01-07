Властям Израиля посоветовали подготовиться к войне с Турцией

Израилю нужно готовиться к войне с Турцией, которая может объединиться с сирийскими группировками и перерасти в угрозу, большую, чем Иран, пишет The Jerusalem Post. Анкара поддерживает ХТШ, пришедшую к власти в Сирии

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Израиль должен быть готов к прямой конфронтации с Турцией на фоне ее стремления восстановить Османскую империю, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на отчет Комитета Нагеля (созданная израильским правительством в августе 2024 году комиссия по анализу оборонного бюджета и стратегии безопасности).

В документе подчеркивается риск того, что Турция объединится с сирийскими группировками и, в частности, начнет вести прокси-войну, наращивая нестабильность в регионе. «Угроза со стороны Сирии может перерасти в нечто еще более опасное, чем иранская угроза», — говорится в отчете.

На этом фоне комитет предложил увеличить ежегодный оборонный бюджет Израиля на 15 млрд шекелей ($4,1 млрд) на ближайшие пять лет, приобрести дополнительные истребители F-15, самолеты-заправщики, беспилотники и спутники, повысить эффективность систем противовоздушной обороны и построить защитный барьер вдоль долины реки Иордан.

Отчет был представлен премьер-министру Биньямину Нетаньяху, министру обороны Исраэлю Кацу и министру финансов Бецалелю Смотричу в понедельник, 6 января. «Мы становимся свидетелями фундаментальных изменений на Ближнем Востоке. Иран долгое время был нашей самой большой угрозой, но на арену выходят новые силы, и мы должны быть готовы к неожиданностям. Этот доклад — «дорожная карта» для обеспечения будущего Израиля», — сказал Нетаньяху.

Турция и Сирия поддержали палестинское движение ХАМАС после его нападения на Израиль в октябре 2023 года, в результате которого боевики убили порядка 1,2 тыс. израильтян, еще около 250 человек взяли в заложники. В ответ еврейское государство начало военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

В начале декабря антиправительственные силы Сирии во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) свергли режим Башара Асада. Израильские войска впервые с 1973 года вышли за пределы буферной зоны Голанских высот. Также еврейское государство наносило авиаудары по флоту и авиабазам Сирии для уничтожения военной техники и оружия, чтобы они не достались повстанцам. Турция поддерживает ХТШ.