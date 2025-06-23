МИД заявил о нежелании России считать себя врагом западных стран

Москва не считает себя врагом западных стран и готова к диалогу, заявил «РИА Новости» замглавы МИД Александр Грушко.

Так он прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о возможности нормализации отношений Москвы с США и ЕС после урегулирования на Украине

Грушко отметил, что Рютте подразумевал налаживание отношение в «очень долгосрочной перспективе».

«Со своей стороны руководствуемся положениями нашей концепции внешней политики — мы не считаем себя врагом Запада и готовы к диалогу. Но только при отказе наших оппонентов от конфронтационной политики по отношению к России», — цитирует агентство дипломата.

По словам замглавы МИДа, другими условиями для нормализации отношений станет отказ альянса от расширения на восток и «готовность к прагматичному взаимодействию».

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что с 1990-х годов у НАТО произошло уже шесть волн расширения. По словам Путина, призывы Москвы «этого не делать» были проигнорированы.