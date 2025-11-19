Саратовская облдума запретила детям вход в точки продажи табака и вейпов

Детям в Саратовской области запретили заходить в точки продажи сигарет и вейпов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Депутаты Саратовской областной думы приняли закон, запрещающий несовершеннолетним заходить в магазины, где продают табачную продукцию, кальяны и вейпы, сообщает местный портал 164.ru.

При нарушении закона гражданам будет грозить штраф от 500 до 1 тыс. руб., должностным лицам — от 6 тыс. до 10 тыс. руб., юрлицам — от 15 тыс. до 20 тыс. руб.

Авторами закона являются депутаты от «Единой России» Евгений Ковалев, Игорь Иванов и Юлия Литневская. Проект документа приняли большинством голосов сразу в двух чтениях. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.

На вопрос о том, запретят ли детям заходить в продуктовые магазины, в которых также продаются табачные изделия, Литневская ответила, что депутаты рассчитывают на то, что никотиносодержащую продукцию вынесут за пределы магазина и у родителей не будет возможности на глазах у детей приобретать сигареты, передает корреспондент «РИА Новости». Депутат не раскрыла, как представляет себе реализацию этой меры.

Она добавила, что депутаты доработают вопрос о том, как владельцы должны будут маркировать попадающие под запрет точки продажи никотиносодержащей продукции.

Ранее правительство подготовило поправки во внесенный в Госдуму законопроект, которые позволят властям субъектов вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них на региональном уровне. Этот законопроект поддержал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и заявил о готовности полностью запретить продажу вейпов.