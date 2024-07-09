Индия откроет два консульства в России

Консульства Индии находятся в Петербурге и Владивостоке. Два новых откроют в Екатеринбурге и Казани, чтобы сделать путешествия более доступными и упростить бизнес-сотрудничество, сообщил Моди

Нарендра Моди (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Индия откроет в России два новых консульства — в Екатеринбурге и Казани, сообщил премьер-министр Нарендра Моди на встрече с представителями индийской общины в Москве.

«Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество», — сказал он (цитата по ТАСС).

Посольство Индии находится в Москве на улице Воронцово Поле, генеральные консульства — в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Индийский премьер прибыл в Россию накануне, 8 июля. Поездка продлится два дня, она стала первым зарубежным визитом Моди после того, как он в третий раз возглавил правительство Индии.

По прибытии Моди сообщил, что ждет «дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства» между странами, и встретился с президентом Владимиром Путиным. Премьер говорил, что рассчитывает обсудить с ним «различные региональные и глобальные вопросы». Econоmic Times в числе тем встречи называла денежные переводы, торговлю, вопросы обороны. Bloomberg писал, что предполагается подписание соглашений, связанных с «военной логистикой», а также возобновление обсуждения совместной разработки истребителя пятого поколения и сотрудничества в области ядерной энергетики.