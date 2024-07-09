 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Индия откроет два консульства в России

Моди: Индия откроет консульства в Екатеринбурге и Казани
Консульства Индии находятся в Петербурге и Владивостоке. Два новых откроют в Екатеринбурге и Казани, чтобы сделать путешествия более доступными и упростить бизнес-сотрудничество, сообщил Моди
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Индия откроет в России два новых консульства — в Екатеринбурге и Казани, сообщил премьер-министр Нарендра Моди на встрече с представителями индийской общины в Москве.

«Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество», — сказал он (цитата по ТАСС).

Посольство Индии находится в Москве на улице Воронцово Поле, генеральные консульства — в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

NDTV узнал решение Моди и Путина о служащих в армии России индийцах
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Индийский премьер прибыл в Россию накануне, 8 июля. Поездка продлится два дня, она стала первым зарубежным визитом Моди после того, как он в третий раз возглавил правительство Индии.

По прибытии Моди сообщил, что ждет «дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства» между странами, и встретился с президентом Владимиром Путиным. Премьер говорил, что рассчитывает обсудить с ним «различные региональные и глобальные вопросы». Econоmic Times в числе тем встречи называла денежные переводы, торговлю, вопросы обороны. Bloomberg писал, что предполагается подписание соглашений, связанных с «военной логистикой», а также возобновление обсуждения совместной разработки истребителя пятого поколения и сотрудничества в области ядерной энергетики.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Индия консульство Нарендра Моди Екатеринбург Казань
Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
NDTV узнал решение Моди и Путина о служащих в армии России индийцах
Политика
Моди в беседе с Путиным назвал Индию матерью демократии
Политика
Моди на русском написал о планах Индии на укрепление связи с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09) Инвестиции, 08 июл, 17:37 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03) Инвестиции, 08 июл, 17:37
Джобс и «ошибка выжившего»: почему не стоит верить историям бизнес-успеха Pro, 11:30
Агент заявил об отсутствии спроса на лучшего бомбардира России на ЧМ-2018 Спорт, 11:28
В общежитии МГУ на проспекте Вернадского произошел пожар Общество, 11:28
В СВР предупредили о плане США сменить власть в Грузии Политика, 11:27
В Кремле раскрыли подробности неформального общения Путина и Моди Политика, 11:26
Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки Политика, 11:13
Какие остались способы заработать на недвижимости в новостройке Pro, 11:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Финансовое краеведение: как работает бюджетирование российских регионов Отрасли, 11:10
Производителям газа для аммиака разрешат получать федеральный инвествычет Бизнес, 11:02
В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за «шариатский патруль» Общество, 10:54
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры Политика, 10:54
«ВинЛаб» сообщила об «инциденте» с доступом к базе данных клиентов Вино, 10:51
Кремль пообещал максимально внимательно следить за саммитом НАТО Политика, 10:49
Акции «Роснефти» потеряли более 4% на фоне дивидендного гэпа Инвестиции, 10:44