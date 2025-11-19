 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Крупное облако солнечной плазмы ударит по объекту 3I/ATLAS в пятницу

Фото: pixras / Telegram
Фото: pixras / Telegram

Новый выброс солнечной плазмы направлен на межзвездный объект 3I/ATLAS. Удар облака плазмы по комете придется на 21 ноября. Последствия столкновения, возможно, будут видны с Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЭФ РАН).

Новый крупный выброс плазмы был зарегистрирован на обратной стороне Солнца 17 ноября. Он направлен точно на объект 3I/ATLAS, который расположен сейчас справа от Солнца. Плазменное облако ударит по межзвездному объекту в пятницу, 21 ноября, ориентировочно в 15:00 мск.

Ученые объяснили, как Солнце ускорило комету 3I/ATLAS
Технологии и медиа
Фото:NASA / ESA / Global Look Press

В лаборатории допустили, что последствия удара плазмы по 3I/ATLAS 21 ноября удастся увидеть с Земли. «Впрочем, рассчитывать на это с большой уверенностью не приходится — небесное тело все еще наблюдается с очень низким разрешением», — говорится в сообщении.

В конце октября 3I/ATLAS уже подвергался удару солнечной плазмы. Астрономы предполагали, что объект мог быть частично разрушен — ему предстояло выдержать удар одного из крупнейших в 25-м солнечном цикле облаков плазмы. Но объект вышел из-за Солнца в ожидаемый срок, хотя и с несколько измененной орбитой и с увеличившейся по сравнению с расчетами яркостью, сообщили в ИКИ и ИСЭФ РАН.

Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и классифицирован как комета межзвездного происхождения. Его диаметр может достигать 20 км. Это третий известный межзвездный объект, пролетевший через Солнечную систему, после Oumuamua и 2I/Borisov.

Ранее физик-теоретик и космолог из Гарвардского университета Ави Леб усомнился в естественном происхождении кометы. По его словам, удивление вызывает тот факт, что 3I/ATLAS прошел перигелий (ближайшую к Солнцу точку орбиты) и сохранился как единое тело, продолжая демонстрировать антихвост.

Александр Корчуганов
Солнце Плазма ученые исследования
