Политика⁠,
Ущерб по делу на ростовском заводе вырос до 2,2 млрд руб.

Ущерб по делу на 10-м ростовском заводе вырос до 2,2 млрд руб.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Государственная финансовая экспертиза оценила ущерб от хищений средств гособоронзаказа на 10-м государственном подшипниковом заводе в Ростовской области в 2,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону, передает издание Donnews.

По данным следствия, собственники предприятия, включая бывшего заместителя руководителя Росстандарта, должностных лиц завода и начальника военного представительства Минобороны, организовали поставки продукции по ценам, завышенным в 3–8 раз.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог).

ФСБ установила 5 фигурантов дела о крупном мошенничестве с оборонзаказом
Политика
Фото:РИА Новости

В конце 2024 года у руководства трех подшипниковых заводов — ООО «10-ГПЗ», ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь» — прошли обыски по делу о мошенничестве на 811 млн руб. В феврале УФСБ по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны, причастного к хищениям.

В мае сотрудники ФСБ выявили еще пять фигурантов, включая гендиректора и директора по экономике ООО «10-ГПЗ», двух владельцев предприятия и бывшего заместителя руководителя Росстандарта. По версии следствия, он организовал мошенническую схему, пользуясь родственными связями.

