У руководства трех заводов прошли обыски по делу о мошенничестве с оборонзаказом

У руководства трех заводов прошли обыски по делу о мошенничестве

У руководства подшипниковых заводов, ОАО «ОК-Лоза», ООО «ГПЗ-2 Тверь» и ООО «10 ГПЗ» прошли обыски. Должностные лица последнего стали фигурантами дела о мошенничестве на 811 млн руб. при выполнении гособоронзаказа

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

У руководства трех подшипниковых заводов в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери прошли обыски по делу о мошенничестве на 811 млн руб. при выполнении гособоронзаказа, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.

«Проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь», в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников», — говорится в сообщении.

ООО «10-ГПЗ» зарегистрировано в 2020 году, гендиректор — Александр Дьяченко. Среди учредителей — АО «Кимп» (97%) и Людмила Кулешова (3%). Последняя отчетность опубликована по итогам 2021 года. Тогда выручка завода составила 878,3 млн руб., чистая прибыль — 60,56 млн руб. ОАО «ОК-Лоза» зарегистрировано в 1996 году, гендиректор — Борис Телятников. Последня отчетность опубликована по итогам 2022 года. Тогда выручка завода составила 1,84 млрд руб., чистая прибыль — 167,1 млн руб. ООО «ГПЗ-2 Тверь» зарегистрировано в 2014 году, гендиректор — Павел Махалов. Среди учредителей — АО «Кимп» (97%) и Людмила Кулешова (3%). Последняя отчетность опубликована по итогам 2021 года. Тогда выручка завода составила 154,89 млн руб., чистая прибыль — 3,42 млн руб.

Дело о мошенничестве на 811 млн руб. ранее было возбуждено в отношении должностных лиц ООО «10 ГПЗ». В УФСБ не уточнили количество фигурантов, но добавили, что в сентябре задержали сотрудника безопасности энергетической компании за попытку передать взятку в 20 млн руб. в обмен на прекращение проверки завода.

С начала 2024 года в рамках дел о коррупции, хищении и злоупотреблении полномочиями произошла серия громких арестов генералов и гражданских служащих Минобороны, а также компаний, выполняющих гособоронзаказ. Одно из таких — о поставке некачественных бронежилетов в войска на сумму более 2 млрд руб. Фигурантами дела стали сотрудники ГК «Пикет». ТАСС со ссылкой на источник писал о возможных новых обвинениях о взятке, но в отношении сотрудников Минобороны.