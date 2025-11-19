Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по объекту энергетики в Курской области

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В среду, 19 ноября, ВСУ нанесли удар по подстанции в городе Рыльске на западе Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале. Атакованный объект находится в городском микрорайоне Боровское.

«В результате удара частично нарушено электроснабжение микрорайона, из строя вышла одна из котельных», — написал губернатор.

О пострадавших Хинштейн не сообщил, но отметил, что местные власти не оставят жителей без помощи. В ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановительным работам.

27 октября ВСУ уже били по району в Рыльске, где расположена подстанция — после прилета беспилотника произошло возгорание хозпостроек у дома рядом с ней, сообщил тогда Хинштейн. Также обошлось без жертв и пострадавших.

По данным Минобороны, 19 ноября с 9:00 до 13:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Курской областью и один над соседней Брянской.