Военная операция на Украине⁠,
0

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по дому около подстанции в Рыльске

Хинштейн: ВСУ ударили по дому близ подстанции в Рыльске Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

В ночь на 27 октября украинский беспилотник атаковал город Рыльск в Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«В результате удара произошло возгорание хозпостроек у дома, который находится вблизи от подстанции», — написал глава региона. Он добавил, что возгорание удалось потушить.

Ранее, 24 октября, Хинштейн сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Рыльске. Он добавил, что ВСУ нанесли четыре удара по подстанции в городе, в результате чего без света и тепла остались восточный микрорайон города и населенный пункт Октябрьское.

Хинштейн сообщил о новом ударе ВСУ по энергобъекту в Курской области
Политика
Фото:Ximena Borrazás / Getty Images

В предыдущий раз ВСУ нанесли удар по подстанции в Рыльске 16 октября, а также по подстанции в слободе Белой приграничного Беловского района.

Минобороны сообщило об уничтожении 193 дронов в ночь на 27 октября. Из них в небе над Курской областью ПВО перехватила десять БПЛА.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Персоны
Егор Алимов
Курская область Александр Хинштейн Рыльск подстанция дроны
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
