Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по дому около подстанции в Рыльске
В ночь на 27 октября украинский беспилотник атаковал город Рыльск в Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«В результате удара произошло возгорание хозпостроек у дома, который находится вблизи от подстанции», — написал глава региона. Он добавил, что возгорание удалось потушить.
Ранее, 24 октября, Хинштейн сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Рыльске. Он добавил, что ВСУ нанесли четыре удара по подстанции в городе, в результате чего без света и тепла остались восточный микрорайон города и населенный пункт Октябрьское.
В предыдущий раз ВСУ нанесли удар по подстанции в Рыльске 16 октября, а также по подстанции в слободе Белой приграничного Беловского района.
Минобороны сообщило об уничтожении 193 дронов в ночь на 27 октября. Из них в небе над Курской областью ПВО перехватила десять БПЛА.
