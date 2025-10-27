Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по дому около подстанции в Рыльске

Хинштейн: ВСУ ударили по дому близ подстанции в Рыльске Курской области

Фото: Hinshtein / Telegram

В ночь на 27 октября украинский беспилотник атаковал город Рыльск в Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«В результате удара произошло возгорание хозпостроек у дома, который находится вблизи от подстанции», — написал глава региона. Он добавил, что возгорание удалось потушить.

Ранее, 24 октября, Хинштейн сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Рыльске. Он добавил, что ВСУ нанесли четыре удара по подстанции в городе, в результате чего без света и тепла остались восточный микрорайон города и населенный пункт Октябрьское.

В предыдущий раз ВСУ нанесли удар по подстанции в Рыльске 16 октября, а также по подстанции в слободе Белой приграничного Беловского района.

Минобороны сообщило об уничтожении 193 дронов в ночь на 27 октября. Из них в небе над Курской областью ПВО перехватила десять БПЛА.