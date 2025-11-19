В «Ростехе» оценили ЗРПК «Панцирь» после отражения ATACMS над Воронежем

Высокая эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» была подтверждена на практике в результате отражения ракетного удара ATACMS по Воронежу 18 ноября, заявили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

«В очередной раз на практике подтверждена эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», — приводит ТАСС слова представителя холдинга.

19-й международный авиасалон Dubai Airshow проходит в эмирате Дубай с 17 по 21 ноября. В этом году на выставке представлено более 1400 экспонентов из 98 стран, включая Россию.

ЗРПК «Панцирь» предназначен для защиты военных и гражданских объектов от различных воздушных угроз. Мобильный комплекс сочетает в себе ракетное и артиллерийское вооружение, а также средства обнаружения и наведения. Из вооружения у комплекса — управляемые ракеты (с радиусом действия до 20 км) и автоматические 30-миллиметровые пушки. «Панцирь» умеет одновременно поражать до четырех воздушных целей и способен работать по наземным и морским целям. ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — это управляемые баллистические ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью.

18 ноября ВСУ попытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS, но все они были сбиты российскими комплексами ПВО С-400 и «Панцирь». Обломки сбитых ракет повредили крыши геронтологического центра и детдома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет, сообщили в Минобороны.

Российские военные нашли место пуска ATACMS в Харьковской области и уничтожили две установки MLRS с боекомплектом, применив комплекс «Искандер», отметили в оборонном ведомстве.