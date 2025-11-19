В японском городе Оита из-за пожара сгорело более 170 домов. Видео

Video

Более 170 зданий, в том числе жилые дома, сгорели в результате масштабного пожара в городе Оита в Японии. Один человек погиб, сообщил телеканал NHK.

Сообщение о пожаре в районе Саганосэки в Оите поступило вечером 18 ноября. По данным News-TV Asahi, сначала загорелся один дом. Однако из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние здания. Площадь возгорания составила примерно 48,9 тыс. кв. м.

На месте происшествия обнаружили труп. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Личность погибшего пока не установлена. Также при пожаре пострадала 50-летняя женщина. Ее доставили в больницу с отравлением дымом и легкими ожогами.

167 человек эвакуировали. Они находятся в местном общественном центре. Около 350 домов остались без электричества. Губернатор префектуры Оита Сато, вернувшись из командировки в Токио, заявил, что сделает все возможное, чтобы поддержать пострадавших. Префектура планирует в сотрудничестве с городскими властями и другими организациями предоставить пострадавшим временное жилье и предотвратить дальнейший ущерб.

Город Оита находится на острове Кюсю, на юго-западной стороне Внутреннего Японского моря. В районе Саганосэки плотная застройка малоэтажными деревянными домами, что способствовало быстрому распространению огня.