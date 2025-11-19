Из-за пожара на юго-западе Японии эвакуировали более 170 человек

Пожар произошел в густонаселенном жилом районе Саганосэки в городе Оита на юго-западе Японии (остров Кюсю), распространившись на более 170 домов, были эвакуированы 175 человек. Об этом сообщает News-TV Asahi.

В сообщении говорится, что до сих пор нет связи с 76-летним мужчиной, который жил неподалеку от очага пожара. Кроме того, женщина в возрасте около 50 лет была госпитализирована с подозрением на ожоги дыхательных путей, передает Yomiuri.

Примерно 350 домов остаются без электроснабжения. Полиция и пожарные продолжают проверку. Уже два вертолета Сил самообороны вылетели в район происшествия и занимаются тушением пожара с воздуха и сбором информации, сообщает TBS News.

Согласно данным городского штаба, площадь возгорания составила около 48,9 тыс. кв. м. Пламя распространилось примерно на десять участков леса поблизости, а также перекинулось на необитаемый остров Цуташима, расположенный в 1,4 км к юго-востоку.