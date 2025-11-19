Минобороны сообщило о четырех сбитых ракетах ATACMS
Российские силы ПВО за сутки сбили четыре оперативно-тактические ракеты американского производства ATACMS, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS», — говорится в сводке ведомства.
ATACMS (от англ. Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — это управляемые баллистические ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км. Они несут осколочно-фугасную или кассетную боевую часть.
Кроме того, в Минобороны рассказали об уничтожении семи управляемых авиационных бомб и 93 дронов.
Ранее ведомство сообщило, что во вторник, 18 ноября, российские ПВО сбили четыре ATACMS, летевших на Воронеж. В публикации отметили, что обломки ракет повредили крыши геронтологического центра, детдома и один частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан не было.
Позднее российские военные уничтожили две пусковые установки американского производства MLRS в Харьковской области, из которых выпустили ракеты ATACMS по Воронежу.
