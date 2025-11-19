 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Минобороны сообщило о четырех сбитых ракетах ATACMS

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские силы ПВО за сутки сбили четыре оперативно-тактические ракеты американского производства ATACMS, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS», — говорится в сводке ведомства.

ATACMS (от англ. Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — это управляемые баллистические ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км. Они несут осколочно-фугасную или кассетную боевую часть.

Кроме того, в Минобороны рассказали об уничтожении семи управляемых авиационных бомб и 93 дронов.

Фото: Минобороны России
Ранее ведомство сообщило, что во вторник, 18 ноября, российские ПВО сбили четыре ATACMS, летевших на Воронеж. В публикации отметили, что обломки ракет повредили крыши геронтологического центра, детдома и один частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан не было.

Позднее российские военные уничтожили две пусковые установки американского производства MLRS в Харьковской области, из которых выпустили ракеты ATACMS по Воронежу.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
ATACMS ракета ПВО Минобороны
