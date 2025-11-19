Минобороны показало кадры удара «Искандером» по пусковым установкам MLRS

Video

Российские военные уничтожили две пусковые установки американского производства MLRS в Харьковской области, из которых ВСУ ракетами ATACMS обстреляли Воронеж, сообщили в Минобороны.

Разведка обнаружила эту военную технику в районе населенного пункта Волосская Балаклея, в 50 км от Чугуева. Боевым расчетом «Искандера-М» по ней был нанесен ракетный удар.

«Две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до десяти человек), уничтожены», — отчитались в ведомстве.

Днем 18 ноября ВСУ выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS. По данным Минобороны, все были сбиты российскими системами ПВО, однако обломки повредили крыши геронтологического центра и детдома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

ATACMS (от англ. Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) — это управляемые баллистические ракеты класса «земля — земля» максимальной дальностью 300 км с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Запускаются с гусеничных установок реактивных систем залпового огня семейства MLRS — M270, M270A1, M270A2, а также с более легкой и мобильной колесной M142 HIMARS.