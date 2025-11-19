 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Минобороны показало кадры удара «Искандером» по пусковым установкам MLRS

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры удара «Искандером» по пусковым установкам MLRS
Video

Российские военные уничтожили две пусковые установки американского производства MLRS в Харьковской области, из которых ВСУ ракетами ATACMS обстреляли Воронеж, сообщили в Минобороны.

Разведка обнаружила эту военную технику в районе населенного пункта Волосская Балаклея, в 50 км от Чугуева. Боевым расчетом «Искандера-М» по ней был нанесен ракетный удар.

«Две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до десяти человек), уничтожены», — отчитались в ведомстве.

Днем 18 ноября ВСУ выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS. По данным Минобороны, все были сбиты российскими системами ПВО, однако обломки повредили крыши геронтологического центра и детдома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

ATACMS (от англ. Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) — это управляемые баллистические ракеты класса «земля — земля» максимальной дальностью 300 км с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Запускаются с гусеничных установок реактивных систем залпового огня семейства MLRS — M270, M270A1, M270A2, а также с более легкой и мобильной колесной M142 HIMARS.

