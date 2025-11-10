 Перейти к основному контенту
Пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку на пути метро в Москве

Пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку на пути метро в Москве
Video

В столичном метро пенсионерка 1961 года рождения толкнула 13-летнюю девочку на пути на станции «Таганская». Ребенок остался жив и находится под присмотром родственников, угрозы его жизни и здоровью нет. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 9 ноября 2025 года в дневное время. Женщина толкнула школьницу на пути «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

Подозреваемая задержана следователями, ей предъявлено обвинение. 10 ноября следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

В московском метро женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд
Общество

В апреле в московском метро на платформе станции «Арбатская» между мужчиной и женщиной возник конфликт на фоне выяснения личных отношений. В ходе ссоры женщина толкнула мужчину в сторону прибывающего электропоезда. Он получил серьезные телесные повреждения, включая перелом бедренной кости, и был госпитализирован.

Антонина Сергеева
Москва метрополитен покушение на убийство

