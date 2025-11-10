Суд арестовал пенсионерку, толкнувшую девочку на пути в московском метро
Суд арестовал пенсионерку, которая толкнула школьницу на пути в московском метро, сообщает столичная прокуратура. Женщине предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.
Сама обвиняемая на судебном заседании возражала против своего ареста и утверждала, что не имела намерений причинить вред девочке. Женщина призналась, что восприняла как личное оскорбление громкий смех и взгляд школьницы. Ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
По данным пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы, пенсионерку арестовали на один месяц и 29 суток. Решение принял Черемушкинский районный суд.
Инцидент произошел 9 ноября на станции метро «Таганская». Девочка после случившегося осталась жива — пути были свободны, когда она упала на рельсы. Свидетели произошедшего оперативно оказали ей помощь и помогли выбраться на платформу.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам
Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой