Общество⁠,
0

Суд арестовал пенсионерку, толкнувшую девочку на пути в московском метро

Суд арестовал пенсионерку, толкнувшую девочку на пути в московском метро
Video

Суд арестовал пенсионерку, которая толкнула школьницу на пути в московском метро, сообщает столичная прокуратура. Женщине предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.

Сама обвиняемая на судебном заседании возражала против своего ареста и утверждала, что не имела намерений причинить вред девочке. Женщина призналась, что восприняла как личное оскорбление громкий смех и взгляд школьницы. Ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы, пенсионерку арестовали на один месяц и 29 суток. Решение принял Черемушкинский районный суд.

Инцидент произошел 9 ноября на станции метро «Таганская». Девочка после случившегося осталась жива — пути были свободны, когда она упала на рельсы. Свидетели произошедшего оперативно оказали ей помощь и помогли выбраться на платформу.

Теги
Валерия Доброва
аресты Москва пенсионеры школьница метрополитен

