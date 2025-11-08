 Перейти к основному контенту
Общество
СК установил причастного к взрыву газа в жилом доме в Тульской области

СК установил причастного к взрыву газа в жилом доме в Тульской области
Лицо, причастное к взрыву газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, установлено, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого», — говорится в сообщении.

Также следователи установили обстоятельства частичного обрушения дома.

Последствия взрыва газа в жилом доме в поселке Куркино Тульской области

Взрыв бытового газа в многоквартирном доме в Куркино произошел утром 8 ноября. В результате взрыва обрушились стена одного из подъездов, кровля и перекрытия этажей. Как сообщили РБК в региональной прокуратуре, перед взрывом жильцы дома почувствовали утечку газа. Взрыв произошел до прибытия сотрудников газовой службы.

По данным властей, пострадали четыре человека — они госпитализированы. Позже глава региона Дмитрий Миляев сообщил, что спасатели не обнаружили людей под завалами дома. Погибших нет, добавил губернатор.

Фото: МЧС России по Тульской области
СК возбудил дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации следствия, взрыв произошел в одной из квартир во время проведения ремонтных работ.

Плугина Ирина
Тульская область Следственный комитет взрыв газа в жилом доме
