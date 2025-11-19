Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «абсцесс» на Украине протекает быстрее, чем казалось. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «пока сохраняет шансы подергаться на западной ниточке», но «абсцесс протекает быстрее, чем казалось».

Ранее Дмитрий Медведев охарактеризовал конфликт на Украине как самый кровопролитный в XXI веке, передавало «РИА Новости». Политик также заявил, что в Европе образовался «гнойник», который используется против России и в конечном итоге «будет вскрыт».

По словам Медведева, это могут сделать американцы, европейцы или украинский народ, которому «осточертела бандеровская клика, втянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт».