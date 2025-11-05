 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
На Кубани колдунью оштрафовали за демонстрацию сатанинской символики

В Каневском районе Краснодарского края полиция привлекла к административной ответственности 32-летнюю жительницу станицы Стародеревянковской за публичную демонстрацию сатанистской символики («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистской организацией и запрещено). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщина, называющая себя ведьмой и колдуньей, размещала изображения запрещенной символики на страницах социальных сетей. В ходе обыска оперативники изъяли ритуальную атрибутику, в том числе изображение перевернутого креста, символизирующего сатанизм.

Суд признал женщину виновной по статье 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской или экстремистской символики) и назначил штрафы.

Суд арестовал участника «Некрокомиккона» за бокал и книгу с пентаграммой
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 12 суток участника фестиваля поп-культуры «Некрокомиккон», признав его виновным в демонстрации символики экстремистской организации. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Мужчину задержали с бокалом и книгой, на которых была изображена пентаграмма с демоном Бафометом и надписью «Сатанинские ритуалы». По данным суда, эти изображения относятся к запрещенному «Международному движению сатанизма».

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Краснодарский край символика сатанизм
