В Краснодарском крае колдунью оштрафовали за демонстрацию сатанинской символики

На Кубани колдунью оштрафовали за демонстрацию сатанинской символики

Video

В Каневском районе Краснодарского края полиция привлекла к административной ответственности 32-летнюю жительницу станицы Стародеревянковской за публичную демонстрацию сатанистской символики («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистской организацией и запрещено). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщина, называющая себя ведьмой и колдуньей, размещала изображения запрещенной символики на страницах социальных сетей. В ходе обыска оперативники изъяли ритуальную атрибутику, в том числе изображение перевернутого креста, символизирующего сатанизм.

Суд признал женщину виновной по статье 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской или экстремистской символики) и назначил штрафы.

Ранее Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 12 суток участника фестиваля поп-культуры «Некрокомиккон», признав его виновным в демонстрации символики экстремистской организации. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Мужчину задержали с бокалом и книгой, на которых была изображена пентаграмма с демоном Бафометом и надписью «Сатанинские ритуалы». По данным суда, эти изображения относятся к запрещенному «Международному движению сатанизма».