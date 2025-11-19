 Перейти к основному контенту
В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля

В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля
Первые 12 пунктов миграционного контроля приступили к работе на территории крупнейших аэропортов России. Их основная цель — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Пункты появились в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других крупных городах. Подобные пункты миграционного контроля также появятся на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска.

Путин создал Службу по делам мигрантов. Для чего это потребовалось
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В апреле этого года Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД на базе Главного управления по вопросам миграции. Ее возглавит Андрей Кикоть — бывший прокурор Новгородской области, бывший заместитель экс-генпрокурора Игоря Краснова.

Пресс-секретарь президента Дмитрия Песков рассказал, что новая служба позволит «более результативно решать связанные с миграционными процессами вопросы и увеличить динамику этой работы, улучшить координацию между ведомствами».

