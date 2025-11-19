В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля
Первые 12 пунктов миграционного контроля приступили к работе на территории крупнейших аэропортов России. Их основная цель — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Пункты появились в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других крупных городах. Подобные пункты миграционного контроля также появятся на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска.
В апреле этого года Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД на базе Главного управления по вопросам миграции. Ее возглавит Андрей Кикоть — бывший прокурор Новгородской области, бывший заместитель экс-генпрокурора Игоря Краснова.
Пресс-секретарь президента Дмитрия Песков рассказал, что новая служба позволит «более результативно решать связанные с миграционными процессами вопросы и увеличить динамику этой работы, улучшить координацию между ведомствами».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит
Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича
Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США
Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления
Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях