Общество
0

В Закарпатье местные жители, недовольные карантином, подожгли блокпост

Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В украинском селе Иза Закарпатской области группа местных жителей перекрыла дорогу и подожгла блокпост, сообщает ukr.net.

Инцидент произошел накануне вечером. Активисты были недовольны карантинными ограничениями, которые были введены из-за вспышки гепатита А и вступили в силу в полночь на 19 ноября.

«По словам участников акции, таким образом они выражают свое недовольство карантинными ограничениями, введенными комиссией ТЭБ (техногенно-экологической безопасности — РБК) и ЧС в связи со вспышкой гепатита А в населенном пункте», — говорится в сообщении региональной полиции в телеграм-канале.

На границе Украины в Закарпатье поставят блоки из-за попыток прорыва
Политика
Фото:Serhii Hudak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее «Суспiльне Ужгород» сообщило, что в селе стало известно о семи случаях заболевания вирусным гепатитом в школе. В связи с этим было решено ввести карантин на 60 дней.

Теги
Александра Озерова
Закарпатье Украина Закарпатская область карантин блокпост
