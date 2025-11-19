 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В нескольких регионах Украины начались аварийные отключения электричества

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Stringer / REUTERS
Фото: Paula Bronstein / Stringer / REUTERS

Из-за повреждений на энергообъектах Украины в ряде областей прошли аварийные отключения электричества, сообщает Министерство энергетики страны в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Аварийные отключения введены в ряде регионов Украины», — говорится в сообщении. Какие именно регионы затронули отключения, в ведомстве не уточнили.

Минэнерго отметило, что специалисты займутся восстановлением электроснабжения при первой возможности.

Балицкий заявил о более 41 тыс. человек без света в Запорожье после атаки
Политика
Евгений Балицкий во время оперативного совещания по вопросу электроснабжения населённых пунктов Запорожской области

Минувшей ночью в Киевской области работала ПВО. Взрывы также были слышны в Харькове, Одессе, Николаеве, а наутро — в Тернополе и Львове, сообщает «Страна.ua».

Во Львове также наблюдаются перебои со светом, передает издание.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Александра Озерова
электроэнергетика электроэнергия Украина энергообъект Львов
Материалы по теме
Атака ВСУ оставила без электричества 65% потребителей в ДНР
Политика
Балицкий заявил о более 41 тыс. человек без света в Запорожье после атаки
Политика
В Донецке и Горловке пропал свет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Диетолог назвала безопасный способ похудеть к Новому году Life, 10:44
NYT узнала, что Мадуро предложил США свою отставку Политика, 10:40
Захарова назвала европейских политиков частью коррупционной схемы Миндича Политика, 10:38
Ненастоящая Европа в Китае: два ненужных покупателям города-призрака Недвижимость, 10:37
Умеров встретился с Зеленским в Анкаре на фоне дела Миндича Политика, 10:37
Кучеров стал третьим в списке лучших снайперов в истории «Тампы» в НХЛ Спорт, 10:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Личный опыт: поездка в Японию в пределах ₽150 000 Life, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Леброн Джеймс установил рекорд по числу сезонов в НБА Спорт, 10:30
В Закарпатье местные жители, недовольные карантином, подожгли блокпост Общество, 10:24
Стратегия покупки квартир на этапе котлована снова работает. Но ненадолгоПодписка на РБК, 10:16
Росреестр сообщил о росте спроса на вторичное жилье в Москве в октябре Недвижимость, 10:14
На Кубани задержали священника, подозреваемого в вербовке прихожан в РДК Политика, 10:12