В нескольких регионах Украины начались аварийные отключения электричества

Фото: Paula Bronstein / Stringer / REUTERS

Из-за повреждений на энергообъектах Украины в ряде областей прошли аварийные отключения электричества, сообщает Министерство энергетики страны в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Аварийные отключения введены в ряде регионов Украины», — говорится в сообщении. Какие именно регионы затронули отключения, в ведомстве не уточнили.

Минэнерго отметило, что специалисты займутся восстановлением электроснабжения при первой возможности.

Минувшей ночью в Киевской области работала ПВО. Взрывы также были слышны в Харькове, Одессе, Николаеве, а наутро — в Тернополе и Львове, сообщает «Страна.ua».

Во Львове также наблюдаются перебои со светом, передает издание.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.