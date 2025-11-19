В нескольких регионах Украины начались аварийные отключения электричества
Из-за повреждений на энергообъектах Украины в ряде областей прошли аварийные отключения электричества, сообщает Министерство энергетики страны в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«Аварийные отключения введены в ряде регионов Украины», — говорится в сообщении. Какие именно регионы затронули отключения, в ведомстве не уточнили.
Минэнерго отметило, что специалисты займутся восстановлением электроснабжения при первой возможности.
Минувшей ночью в Киевской области работала ПВО. Взрывы также были слышны в Харькове, Одессе, Николаеве, а наутро — в Тернополе и Львове, сообщает «Страна.ua».
Во Львове также наблюдаются перебои со светом, передает издание.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
