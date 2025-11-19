 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Москвичей предупредили о резком похолодании и гололеде

Фото: Размик Заскарян / URA.RU / Global Look Press
Фото: Размик Заскарян / URA.RU / Global Look Press

Жителей Москвы в среду, 19 ноября, ждут резкое похолодание и в некоторых районах гололед, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Днем столбики термометров достигнут отметки плюс 1 — это на девять градусов ниже, чем во вторник. Из-за порывов ветра до 7 м/с погода будет ощущаться еще холоднее, примерно как при минус 3. Влажность ожидается на уровне 73–80%. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы — 748–750 мм ртутного столба.

Гидрометцентр предупредил о желтом уровне опасности на дорогах столицы из-за гололеда и налипания снега. Предварительно он будет действовать до 3:00 мск 21 ноября.

В Москве первый снег. Он стал одним из самых поздних за последние 40 лет
Общество

До конца недели в Москве ожидается пасмурная погода, с периодическими осадками. Днем температура будет колебаться от 0 до 3 градусов тепла, а ночью опускаться до минус 2. На выходных возможны кратковременные дожди со снегом. 

18 ноября в Москве был повторен рекорд тепла 85-летней давности: на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 9,4 градуса, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Валерия Доброва
Москва гололед Погода
