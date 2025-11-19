 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Монеточку в третий раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Сюжет
Военная операция на Украине

Суд в Москве назначил административное наказание певице Монеточке (Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом) из-за нарушения порядка деятельности иностранного агента. Об этом говорится в карточке дела.

Как сообщает ТАСС, суд назначил артистке штраф 50 тыс. руб. Наказание основано на ч. 2 ст. 19.34 КоАП — непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством России об иностранных агентах.

Монеточку заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах
Политика
Монеточка&nbsp;(настоящее имя &mdash; Елизавета Гырдымова)

Исполнительница живет за границей. Она была внесена в список иноагентов в 2023 году. 

В октябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Монеточку по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Она стала фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента в сентябре 2024 года, до этого на нее дважды составляли протокол по аналогичной административной статье. В октябре 2024-го певицу объявили в розыск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Монеточка штраф иноагент Басманный суд
(Елизавета Гырдымова) Монеточка фото
(Елизавета Гырдымова) Монеточка
певица
1 июня 1998 года
Материалы по теме
На певицу Монеточку составили протокол о нарушении деятельности иноагента
Общество
Певицу Монеточку объявили в розыск
Общество
В Петербурге студентку задержали за исполнение песен Noize MC и Монеточки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 18 ноя, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 18 ноя, 09:21
Россия сократила вложения в американский госдолг Финансы, 05:55
Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростовскую область Политика, 05:21
В Думе напомнили о повышении пенсии достигшим 80 лет в ноябре Общество, 05:15
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича Политика, 05:03
Монеточку в третий раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Политика, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Axios узнал о работе США с Россией над новым планом по Украине Политика, 04:50
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Белоусов поздравил военных с днем ракетных войск и артиллерии Общество, 04:23
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты Политика, 04:03
The Hill узнал о грядущем разговоре США со священниками о гонениях на УПЦ Политика, 04:00
Рейтинг одобрения Трампа достиг минимума за второй срок Политика, 03:07
Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35 и 300 танков Политика, 02:57
Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили полеты Политика, 02:56
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31