Монеточку в третий раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве назначил административное наказание певице Монеточке (Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом) из-за нарушения порядка деятельности иностранного агента. Об этом говорится в карточке дела.

Как сообщает ТАСС, суд назначил артистке штраф 50 тыс. руб. Наказание основано на ч. 2 ст. 19.34 КоАП — непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством России об иностранных агентах.

Исполнительница живет за границей. Она была внесена в список иноагентов в 2023 году.

В октябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Монеточку по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Она стала фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента в сентябре 2024 года, до этого на нее дважды составляли протокол по аналогичной административной статье. В октябре 2024-го певицу объявили в розыск.