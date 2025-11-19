Путин заявил о вкладе России в мировые энергорынки и мешающих «извне»
Россия заинтересована в стабильности на мировых энергетических рынках, страна прилагает усилия для ее обеспечения, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами делегаций — участниками заседания Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Наша страна вносит существенный вклад и в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках. Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок», — сказал Путин.
Российский президент призвал страны ШОС действовать в сфере энергетики в соответствии с принятой в Тяньцзине профильной «дорожной картой».
Путин также отметил рост товарооборота России со странами ШОС — в прошлом году он составил $409 млрд. Президент уточнил, что значительная часть приходится на Китай, добавив, что и с другими государствами — участницами товарооборот растет. Кроме того, по его словам, доля национальных валют в операциях между странами ШОС увеличивается: в торговле России с другим членами объединения этот показатель превысил 97%.
В начале сентября лидеры стран ШОС утвердили дорожную карту по реализации стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года. Согласно документу, государства хотят расширить инклюзивное и взаимовыгодное сотрудничество в области энергетики, а также повысить устойчивость цепочек производства и поставок энергоресурсов.
Одной из мер для обеспечения иностранных потребителей российским газом после начала военной операции является разрешение оплачивать ресурс не только через Газпромбанк, на который США ввели санкции в ноябе 2024-го. В конце июля Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ.
