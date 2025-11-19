 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Фицо попросил Рютте об усилении противовоздушной обороны

Сюжет
Военная операция на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте усилить противовоздушную оборону республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства на сайте.

Рютте находится в Братиславе с визитом.

«На рабочем ужине они [Фицо и Рютте] говорили о сотрудничестве между Словакией и НАТО <...> во время дискуссии он [Фицо] попросил генерального секретаря также об усилении противовоздушной обороны Словакии», — говорится сообщении.

В Словакии закрыли расследование передачи Украине истребителей МиГ-29
Политика

На встрече Фицо также отметил, что Словакия продолжит оказывать Украине «нелетальную помощь», напомнив при этом о решении не поставлять летальное оружие.

В начале октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина впервые с апреля 2023 года получит пакет помощи от Словакии. Поставка станет первым пакетом помощи при Фицо, возглавляющем правительство страны с осени 2023 года. Соглашение о передаче оборудования и техники уже подписано.

Россия осуждает поставки оружия Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Роберт Фицо НАТО Марк Рютте ПВО
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Захарова заявила, что Россия следит за поставками Украине от Запада
Политика
Поставки истребителей F-35 стали причиной скандала в Бельгии
Политика
Орбан рассказал о планах Венгрии обойти запрет на поставки из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 18 ноя, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 18 ноя, 09:21
Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35 и 300 танков Политика, 02:57
Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили полеты Политика, 02:56
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Сенат США решил сразу передать Трампу закон о раскрытии файлов Эпштейна Политика, 02:09
Путин заявил о вкладе России в мировые энергорынки и мешающих «извне» Политика, 02:07
В Киевской области сработала ПВО Политика, 01:54
Какие сборные вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года Спорт, 01:34
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Фицо попросил Рютте об усилении противовоздушной обороны Политика, 01:33
Госдеп США одобрил возможную продажу Украине запчастей для ПВО Patriot Политика, 01:29
Telegraph написала о «потере связи с реальностью» Зеленским Политика, 01:24
Депутат от партии Ле Пен назвал сделку по 100 Rafale спектаклем Политика, 01:18
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аналитики оценили потенциал российского экспорта до 2040 годаПодписка на РБК, 00:40
В «Сухом» назвали сроки первого полета Су-75 Checkmate Общество, 00:39