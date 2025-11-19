Фицо попросил Рютте об усилении противовоздушной обороны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте усилить противовоздушную оборону республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства на сайте.

Рютте находится в Братиславе с визитом.

«На рабочем ужине они [Фицо и Рютте] говорили о сотрудничестве между Словакией и НАТО <...> во время дискуссии он [Фицо] попросил генерального секретаря также об усилении противовоздушной обороны Словакии», — говорится сообщении.

На встрече Фицо также отметил, что Словакия продолжит оказывать Украине «нелетальную помощь», напомнив при этом о решении не поставлять летальное оружие.

В начале октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина впервые с апреля 2023 года получит пакет помощи от Словакии. Поставка станет первым пакетом помощи при Фицо, возглавляющем правительство страны с осени 2023 года. Соглашение о передаче оборудования и техники уже подписано.

Россия осуждает поставки оружия Украине.