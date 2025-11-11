В Словакии закрыли расследование передачи Украине истребителей МиГ-29

Краевая прокуратура в Братиславе прекратила расследование передачи бывшими властями Словакии Украине эскадрильи сверхзвуковых истребителей МиГ-29 и постановила, что это не является уголовным преступлением, сообщил портал Aktuality.

В результате расследования было установлено, что при передаче военной техники Украине «ущерба Словацкой Республике нанесено не было».

В марте 2023 года Словакия передала Украине истребители МиГ-29 и комплектующие зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Куб». С приходом правительства премьер-министра Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.

В ноябре 2024 года глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток обвинил бывшего министра обороны Ярослава Надя и прошлое правительство в том, что они оставили Словакию «голой и босой» в то время, когда мир близок к опасному конфликту. «У нас нет истребителей, у нас нет системы ПРО (противоракетной обороны. — РБК)», — сказал он.

Надь в соцсетях заявил, что ждет от Фицо и от других представителей правительственной коалиции, которые обвиняли его «в совершении разных преступлений», публичного извинения, и пригрозил гражданскими исками. Летом полиция попыталась задержать Надя из-за поставок Украине.

Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что передача вооружения Украине еще больше втягивает западные государства в конфликт с Россией, но коренным образом ситуацию на фронте не изменит.