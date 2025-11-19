Госдеп США одобрил возможную продажу Украине запчастей для ПВО Patriot
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине пакета поддержки для системы противовоздушной обороны Patriot на сумму примерно $105 млн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пакет включает модернизацию пусковых установок M901 до M903, списки необходимого оборудования, запчасти, обучение, поддержку и другие логистические услуги.
Продажа направлена на укрепление обороноспособности Украины и поддержку ее возможностей по самообороне и выполнению региональных задач безопасности, говорится в пресс-релизе Госдепартамента. США считают, что сделка не изменит военный баланс в регионе.
Основными подрядчиками выступят RTX Corporation и Lockheed Martin. Для реализации сделки потребуется участие дополнительных американских специалистов в Европе.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна готовит контракт с американскими компаниями на поставку 25 систем ПВО Patriot. Поставки будут осуществляться ежегодно, но очередь на эти системы длинная, так как много стран уже заключили контракты.
Зеленский отметил, что Белый дом и европейские партнеры могут помочь Украине подняться в этой очереди, особенно через передислокацию американских систем, находящихся в Европе.
Россия осуждает поставки оружия Украине.
