Военная операция на Украине⁠,
0

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине запчастей для ПВО Patriot

Сюжет
Военная операция на Украине

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине пакета поддержки для системы противовоздушной обороны Patriot на сумму примерно $105 млн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пакет включает модернизацию пусковых установок M901 до M903, списки необходимого оборудования, запчасти, обучение, поддержку и другие логистические услуги.

Продажа направлена на укрепление обороноспособности Украины и поддержку ее возможностей по самообороне и выполнению региональных задач безопасности, говорится в пресс-релизе Госдепартамента. США считают, что сделка не изменит военный баланс в регионе.

Основными подрядчиками выступят RTX Corporation и Lockheed Martin. Для реализации сделки потребуется участие дополнительных американских специалистов в Европе.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна готовит контракт с американскими компаниями на поставку 25 систем ПВО Patriot. Поставки будут осуществляться ежегодно, но очередь на эти системы длинная, так как много стран уже заключили контракты.

Зеленский отметил, что Белый дом и европейские партнеры могут помочь Украине подняться в этой очереди, особенно через передислокацию американских систем, находящихся в Европе.

Россия осуждает поставки оружия Украине.

Софья Полковникова
Госдепартамент США Украина Patriot
