Политика⁠,
0

«Рособоронэкспорт» рассказал о контрактах на поставки Су-34

У России подписаны контракты на поставку бомбардировщиков Су-34 в экспортном облике, сообщили в «Рособоронэкспорте». Минобороны регулярно отчитывается об ударах, нанесенных Су-34 по технике и инфраструктуре украинской армии
Истребитель-бомбардировщик&nbsp;Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: ТАСС)

У России есть контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 в экспортном варианте, сообщил «Интерфаксу» глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Контракты на поставку истребителей-бомбардировщиков Су-34Э имеются в портфеле заказов «Рособоронэкспорта». Этот самолет в реальных боевых действиях подтвердил свои высокие летно-технические характеристики», — сказал Михеев на выставке Dubai Airshow 2025.

Су-34 — это советский и российский бомбардировщик-истребитель. Разрабатывался с 1986 года для замены Су-24 и выпускается серийно с 2005 года на мощностях компании «Сухой», входящей в состав госкорпорации «Ростех».

За характерную форму носового обтекателя самолет называют «утенком». Экипаж бомбардировщика защищен броней толщиной 17 мм. Ее общая масса — 1,5 т, что в полтора раза больше, чем у штурмовика Су-25, который называют летающим танком.

Истребитель оснащен управляемым вооружением большой дальности классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух», может нести до 8 т боевой нагрузки на 12 точках подвески, обладает дальностью полета до 4 тыс. км и максимальной скоростью около 1900 км/ч.

Индия купила французские истребители Rafale на замену российским МиГ-29К
Политика
Истребитель&nbsp;Rafale-M

В прошлом году «Рособоронэкспорт» рассказал о подписанных контрактах на поставки российского истребителя пятого поколения Су-57. В сентябре источник в системе военно-технического сотрудничества России сообщил ТАСС, что Москва направила Индии предложение о поставке и локализации производства Су-57.

ВКС регулярно получают новые партии истребителей-бомбардировщиков. Так, в октябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках гособоронзаказа. В госкорпорации «Ростех» тогда отметили, что во время военной операции на Украине Су-34 «подтвердил статус лучшего в своем классе».

Минобороны регулярно отчитывается об ударах, нанесенных Су-34 по технике и инфраструктуре украинской армии. Так, в конце октября истребители-бомбардировщики и оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» нанесли удары Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Водолажское на Красноармейском направлении.

Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
бомбардировщики Су-34 экспорт оружия Александр Михеев Рособоронэкспорт
