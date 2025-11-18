 Перейти к основному контенту
Google запустила новую модель искусственного интеллекта Gemini 3

Фото: Algi Febri Sugita / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Algi Febri Sugita / Keystone Press Agency / Global Look Press

Компания Google представила модель ИИ Gemini 3, объединяющую возможности предыдущих поколений и обеспечивающую продвинутые мультимодальные рассуждения. Модель доступна в приложении Gemini, AI Studio, Vertex AI и на платформе Google Antigravity.

Новые возможности Gemini 3 сразу будут доступны в нескольких продуктах Google, включая поисковую систему и премиум-подписку на ИИ. Gemini 3, как отмечает Reuters, появилась через 11 месяцев после второго поколения модели и, по словам главы Google Сундара Пичаи, является «самой интеллектуальной моделью» компании.

Gemini — это модель искусственного интеллекта, разработанная компанией Google DeepMind. Она доступна в трех версиях: Gemini Nano, Gemini Pro и Gemini Ultra. Чат-бот способен генерировать тексты и код, создавать изображения, анализировать данные, а также работать с аудио и видео.

Google также представила функцию Gemini Agent, способную выполнять многоэтапные задачи, и обновленное приложение Gemini с интерфейсом, генерирующим визуальные и интерактивные элементы по запросу.

Согласно заявлению компании, усовершенствования Gemini 3 в области программирования и логического мышления позволяют расширить применение ИИ как для частных пользователей, так и для корпоративных клиентов.

Bloomberg узнал о сделке Apple и Google по ИИ для Siri на $1 млрд в год
Бизнес
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Ранее против Google был подан коллективный иск в федеральный суд Сан-Хосе (Калифорния) из-за Gemini. Истцы утверждают, что в октябре Google по умолчанию активировала Gemini AI в Gmail, Google Chat и Google Meet, что позволило собирать личные данные пользователей без их согласия. Чтобы отключить инструмент, нужно вручную изменить настройки конфиденциальности.

По мнению истцов, новый подход Google нарушает закон Калифорнии о вторжении в частную жизнь 1967 года, запрещающий скрытую запись конфиденциальных сообщений и телефонных разговоров.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Google искусственный интеллект нейросети
