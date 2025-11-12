 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Google обвинили в слежке за пользователями через ИИ-помощника Gemini

Google обвинили в использовании ИИ-помощника Gemini AI для незаконной слежки за личной перепиской пользователей. По версии составителей коллективного иска, корпорация нарушила закон о вторжении в частную жизнь
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Против Google подали коллективный иск, обвинив компанию в сборе личных данных и слежке за пользователями при помощи модели искусственного интеллекта Gemini. Иск был подан в федеральный суд Сан-Хосе (Калифорния), сообщает Bloomberg.

В иске утверждается, что в октябре Google «тайно» по умолчанию включила Gemini AI в сервисы Gmail, Google Chat и Google Meet. Таким образом компания получила возможность собирать личные данные «без ведома или согласия пользователей», считают истцы.

Сейчас пользователям необходимо обратиться к настройкам конфиденциальности Google, чтобы деактивировать инструмент. В противном случае Gemini AI получает «доступ ко всей истории личных сообщений пользователей, включая буквально каждое отправленное и полученное электронное письмо и вложение в них в сервисе Gmail», указано в иске.

Gemini 2.5 Pro: что умеет самая мощная ИИ-модель от Google
Индустрия 4.0
Фото:AIbase

По мнению обратившихся в суд пользователей, новый регламент Google нарушает закон Калифорнии о вторжении в частную жизнь, принятый в 1967 году. Он запрещает скрытое прослушивание телефонных разговоров и запись конфиденциальных сообщений без согласия сторон.

Gemini — это модель искусственного интеллекта, разработанная компанией Google DeepMind. Она доступна в трех версиях: Gemini Nano, Gemini Pro и Gemini Ultra. Чат-бот способен генерировать тексты и код, создавать изображения, анализировать данные, а также работать с аудио и видео.

В сентябре Google обязали выплатить $425,7 млн по коллективному иску о нарушении права пользователей на неприкосновенность частной жизни. Иск был подан еще в 2020 году, По утверждению обвинения, начиная с 2016 года компания собирала данные пользователей из сторонних приложений, даже если в настройках была отключена такая функция. Присяжные согласились с доводами обвинения, но отказались признать Google виновной в нарушении закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Google коллективный иск неприкосновенность частной жизни

