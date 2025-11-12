Google обвинили в слежке за пользователями через ИИ-помощника Gemini
Против Google подали коллективный иск, обвинив компанию в сборе личных данных и слежке за пользователями при помощи модели искусственного интеллекта Gemini. Иск был подан в федеральный суд Сан-Хосе (Калифорния), сообщает Bloomberg.
В иске утверждается, что в октябре Google «тайно» по умолчанию включила Gemini AI в сервисы Gmail, Google Chat и Google Meet. Таким образом компания получила возможность собирать личные данные «без ведома или согласия пользователей», считают истцы.
Сейчас пользователям необходимо обратиться к настройкам конфиденциальности Google, чтобы деактивировать инструмент. В противном случае Gemini AI получает «доступ ко всей истории личных сообщений пользователей, включая буквально каждое отправленное и полученное электронное письмо и вложение в них в сервисе Gmail», указано в иске.
По мнению обратившихся в суд пользователей, новый регламент Google нарушает закон Калифорнии о вторжении в частную жизнь, принятый в 1967 году. Он запрещает скрытое прослушивание телефонных разговоров и запись конфиденциальных сообщений без согласия сторон.
Gemini — это модель искусственного интеллекта, разработанная компанией Google DeepMind. Она доступна в трех версиях: Gemini Nano, Gemini Pro и Gemini Ultra. Чат-бот способен генерировать тексты и код, создавать изображения, анализировать данные, а также работать с аудио и видео.
В сентябре Google обязали выплатить $425,7 млн по коллективному иску о нарушении права пользователей на неприкосновенность частной жизни. Иск был подан еще в 2020 году, По утверждению обвинения, начиная с 2016 года компания собирала данные пользователей из сторонних приложений, даже если в настройках была отключена такая функция. Присяжные согласились с доводами обвинения, но отказались признать Google виновной в нарушении закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций