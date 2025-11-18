Внуково и Шереметьево ограничили работу на фоне атаки дрона на Москву

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

В московском аэропорту Внуково временно ограничили полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

Аэропорт Шереметьево также заявил о введении ограничений в связи с планом «Ковер». «Возможны корректировки в расписании полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков», — отмечается в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин 18 ноября в 18:23 мск сообщил, что ПВО сбила летевший на столицу дрон. Примерно через 20 минут он рассказал, что сбили «еще один беспилотник, атаковавший Москву». «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отмечается в его сообщении.

В 18:59 мск мэр сообщил о третьем сбитом дроне, летевшем на столицу.

В прошлый раз Собянин сообщал об уничтожении БПЛА на подлете к Москве на прошлой неделе — в ночь на 12 ноября.