 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Белоусов проинспектировал группировку «Восток» и заслушал доклады

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал соединения и воинские части группировки войск «Восток» в зоне военной операции, сообщает пресс-служба военного ведомства.

На командном пункте он заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей обстановке, действиях российских подразделений и действиях противника.

Командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев сообщил, что с начала года объединение взяло под контроль более 1,4 тыс. кв. км. Начальник управления войск беспилотных систем группировки доложил об эффективности созданных в текущем году подразделений БПЛА, отметив увеличение суточного применения дронов и усиление огневых возможностей. По его словам, расчеты FPV-перехватчиков уничтожили более 900 вражеских беспилотников.

Начальник войск радиоэлектронной борьбы группировки доложил об апробации новой автоматизированной системы управления РЭБ в ходе боевых действий. «Она предназначена для распределения управления средствами РЭБ и позволяет иметь актуальную информацию о вскрытых FPV-дронах и подавлять их автоматически в режиме реального времени, а также оперативно изменять режимы работы средств РЭБ», — говорится в сообщении

В мотострелковом соединении Белоусову доложили о доработанных беспилотниках, созданных с учетом опыта боевого применения. В ходе поездки министр вручил государственные награды военнослужащим, в том числе медаль «Золотая звезда» командиру 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабеку Караеву.

Белоусов рассказал о продвижении войск России на ореховском направлении
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В конце октября Белоусов в ходе инспекции группировки войск «Южная» осмотрел разработанную военными инженерами наземную робототехническую платформу для транспортировки БПЛА. Платформа может доставлять на позиции несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный БПЛА, а также она оснащена зарядными устройствами для беспилотников, что увеличивает их автономность.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Минобороны Андрей Белоусов группировка войск Военная операция на Украине
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Белоусов рассказал о продвижении войск России на ореховском направлении
Политика
Песков анонсировал новое совещание у Путина с Герасимовым и Белоусовым
Политика
Белоусов заявил о готовности полигона на Новой Земле к ядерным испытаниям
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Bloomberg узнал о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского Политика, 22:21
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Петров умер в 87 лет Спорт, 21:56
Каллас назвала повреждение железной дороги в Польше терроризмом Политика, 21:56
На Украине арестовали бывшего вице-премьера Чернышова Политика, 21:52
«Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после увольнения Кудашова Спорт, 21:51
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
NASA проведет брифинг по межзвездному объекту 3I/ATLAS Общество, 21:39
Суд взыскал с Деревянко и Мулузяна более ₽13 млн Общество, 21:30
ЦСКА забил четыре шайбы после 15 бросков и победил «Ак Барс» Спорт, 21:23
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Белоусов проинспектировал группировку «Восток» и заслушал доклады Политика, 21:21
На подлете к Москве сбили четвертый беспилотник Политика, 21:18