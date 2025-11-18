Белоусов проинспектировал группировку «Восток» и заслушал доклады

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал соединения и воинские части группировки войск «Восток» в зоне военной операции, сообщает пресс-служба военного ведомства.

На командном пункте он заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей обстановке, действиях российских подразделений и действиях противника.

Командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев сообщил, что с начала года объединение взяло под контроль более 1,4 тыс. кв. км. Начальник управления войск беспилотных систем группировки доложил об эффективности созданных в текущем году подразделений БПЛА, отметив увеличение суточного применения дронов и усиление огневых возможностей. По его словам, расчеты FPV-перехватчиков уничтожили более 900 вражеских беспилотников.

Начальник войск радиоэлектронной борьбы группировки доложил об апробации новой автоматизированной системы управления РЭБ в ходе боевых действий. «Она предназначена для распределения управления средствами РЭБ и позволяет иметь актуальную информацию о вскрытых FPV-дронах и подавлять их автоматически в режиме реального времени, а также оперативно изменять режимы работы средств РЭБ», — говорится в сообщении

В мотострелковом соединении Белоусову доложили о доработанных беспилотниках, созданных с учетом опыта боевого применения. В ходе поездки министр вручил государственные награды военнослужащим, в том числе медаль «Золотая звезда» командиру 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабеку Караеву.

В конце октября Белоусов в ходе инспекции группировки войск «Южная» осмотрел разработанную военными инженерами наземную робототехническую платформу для транспортировки БПЛА. Платформа может доставлять на позиции несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный БПЛА, а также она оснащена зарядными устройствами для беспилотников, что увеличивает их автономность.