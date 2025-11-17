Белоусов рассказал о продвижении войск России на ореховском направлении

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал о продвижении российских войск на ореховском направлении. Его слова передает телеграм-канал Минобороны.

«Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70-й и 270-й мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении», — сообщил Белоусов. Он поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии со взятием населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Также министр подчеркнул, что дивизия сделала «серьезный шаг к победе и достижению целей» военной операции.

Ранее российские вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка в Ровнополье в Запорожской области.

Малая Токмачка — село в Ореховском районе Запорожской области, административный центр Малотокмачанского сельсовета. Находится в 2 км от Орехова. Село заняла группировка войск «Днепр». Село Ровнополье находится примерно в 35 км к северо-востоку от Малой Токмачки. Относится к Гуляйпольскому району. Село заняла группировка войск «Восток».

Перед этим Минобороны сообщало о взятии под контроль села Яблоково, расположенного менее чем в километре от Ровнополья и менее чем в 10 км от Гуляйполя. Ведомство также отчиталось о продвижении на гуляйпольском направлении, на котором находятся оба села.