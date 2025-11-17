 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Белоусов рассказал о продвижении войск России на ореховском направлении

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал о продвижении российских войск на ореховском направлении. Его слова передает телеграм-канал Минобороны.

«Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70-й и 270-й мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении», — сообщил Белоусов. Он поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии со взятием населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Также министр подчеркнул, что дивизия сделала «серьезный шаг к победе и достижению целей» военной операции.

Военные заняли Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее российские вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка в Ровнополье в Запорожской области.

Малая Токмачка — село в Ореховском районе Запорожской области, административный центр Малотокмачанского сельсовета. Находится в 2 км от Орехова. Село заняла группировка войск «Днепр». Село Ровнополье находится примерно в 35 км к северо-востоку от Малой Токмачки. Относится к Гуляйпольскому району. Село заняла группировка войск «Восток».

Перед этим Минобороны сообщало о взятии под контроль села Яблоково, расположенного менее чем в километре от Ровнополья и менее чем в 10 км от Гуляйполя. Ведомство также отчиталось о продвижении на гуляйпольском направлении, на котором находятся оба села.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Минобороны Запорожская область Андрей Белоусов
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Минобороны опубликовало кадры из взятого Ровнополья в Запорожье
Политика
Минобороны России заявило о продвижении на гуляйпольском направлении
Политика
Минобороны заявило о взятии села Яблоково в Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Экс-сотрудник Пентагона заявил о начале «третьей ядерной эры» Политика, 12:19
С начала года в Москве снесли свыше 200 домов по программе реновации Город, 12:15
Минобороны сообщило о взятии под контроль трех сел Политика, 12:15
Интерес жителей регионов к сделкам с недвижимостью в Москве упал на 41% Недвижимость, 12:12
В Дубае пройдут переговоры по экспорту российских истребителей Су-57 Технологии и медиа, 12:09
Академик РАН рассказал о миссии по поиску «примитивной жизни» на Венере Технологии и медиа, 12:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Экс-премьера Бангладеш Шейх Хасину приговорили к смертной казни Политика, 12:04
Белоусов рассказал о продвижении войск России на ореховском направлении Политика, 12:02
Как аэропорт Шереметьево совершенствует корпоративные коммуникации РБК Компании, 12:00
Каир-2025: фильмы про эмиграцию, феминизм и анорексию Стиль, 12:00
На трассе «Дон» в ушедшей в занос машине погибли четыре человека Общество, 11:54
Казахстан разрешит оборот криптовалют и работу бирж по лицензии Крипто, 11:50