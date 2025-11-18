 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Собянин сообщил еще о двух сбитых беспилотниках

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Москва
Москва (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Средства ПВО сбили еще два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В 18:42 мск он написал в телеграм-канале о том, что ПВО сбила атаковавший Москву дрон, в 18:59 мск — об отражении атаки БПЛА, летевшего на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого, в 18:23 мск, мэр столицы впервые за вечер объявил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях в отношении трех аэропортов, в числе которых авиагавани Москвы — Внуково и Шереметьево.

Обломки дрона повредили фасад торгового центра в Воронежской области
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские беспилотники и раньше пытались атаковать Москву. 12 ноября ПВО сбила летевший в сторону российской столицы дрон. В ночь на 1 ноября было уничтожено шесть беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА Москва Сергей Собянин
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
Политика
Внуково и Шереметьево ограничили работу на фоне атаки дрона на Москву
Политика
Обломки дрона упали на территорию предприятия в Тамбовской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
WP узнала о борьбе стран за право судить россиянина из-за пожаров у DHL Политика, 20:43
Прокурор запросил 28 лет обвиняемому в подрыве машины офицера в Москве Политика, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Брокерам на Уолл-стрит предрекли рекордные за 20 лет доходы благодаря ИИ Инвестиции, 20:32
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 20:19
«Столото» объяснило удаление публикации с Долиной о жилищной лотерее Общество, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
«Дом.РФ» повысил желаемый размер IPO до ₽25 млрд Инвестиции, 20:17
Экс-главу технопарка «Сколково» арестовали по делу о взятке Политика, 20:08
От «умной кнопки» до инвестиций: как технологии меняют жизнь Недвижимость, 19:59
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Малкин заявил о желании завершить карьеру в составе «Питтсбурга» Спорт, 19:43
В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений двух ТЭС после атаки дронов Политика, 19:41