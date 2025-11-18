Собянин сообщил еще о двух сбитых беспилотниках
Средства ПВО сбили еще два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В 18:42 мск он написал в телеграм-канале о том, что ПВО сбила атаковавший Москву дрон, в 18:59 мск — об отражении атаки БПЛА, летевшего на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого, в 18:23 мск, мэр столицы впервые за вечер объявил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях в отношении трех аэропортов, в числе которых авиагавани Москвы — Внуково и Шереметьево.
Украинские беспилотники и раньше пытались атаковать Москву. 12 ноября ПВО сбила летевший в сторону российской столицы дрон. В ночь на 1 ноября было уничтожено шесть беспилотников.
